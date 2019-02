Genitori Renzi lunedì dal Gip | Pd spaccato | Giustizia a orologeria? Matteo

blogo

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)di, agli arresti domiciliari per le accuse di bancarotta fraudolenta e false fatture, saranno ascoltati dal gipprossimo per l'interrogatorio di garanzia, secondo fonti del Palazzo didi Firenze. Tizianoe Laura Bovoli potrebbero essere sentiti non in procura per evitare l’assalto mediatico. Idell’ex premier si trovano daai domiciliari nella loro casa di Rignano sull’Arno.Intanto nel Pd è spaccatura tra chi difendee chi lo critica per aver adombrato una: mentre tutto il paese era concentrato sul caso Diciotti-Salvini è arrivata la bomba degli arresti di papà e mamma, è il ragionamento difeso dai fedelissimi del premier.Ma nel partito non tutti la pensano così e c'è anche chi starebbe facendo festa per i guai con ladeidi: "Conoscendolo,...