“Più che Iene | siete sciacalli” | i tifosi della Roma alzano la voce dopo il servizio con

Luka Doncic - talento e leggerezza : “Più facile segnare in NBA che in Europa!” : Luka Doncic mette a confronto NBA ed Europa: secondo lo sloveno, nel vecchio continente è più difficile segnare, le sue medie gli danno ragione, ma il suo talento non fa testo Luka Doncic continua a far parlare di sè. Il talento dei Dalla Mavericks è diventato in poco tempo un punto cardine della franchigia, mostrando il talento visto in Europa anche sui più grandi palcoscenici NBA. Praticamente senza avvertire l’impatto con la lega ...