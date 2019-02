Karl Lagerfeld | vita dello stilista e Direttore Creativo di Chanel

Addio a Karl Lagerfeld - leggendario stilista - fotografo e.... collezionista di oggetti Apple - : Il mondo della moda piange un mostro sacro. Karl Lagerfeld era una leggenda nel del settore: stilista, fotografo, illustratore, artista, icona pop nota come 'Kaiser' , l'imperatore, per l'imponenza ...

Beaulieu-sur-Mer - la villa segreta di Karl Lagerfeld sulla Costa Azzurra : ... in vendita la villa di Clooney I temi caldi Castelul de Lut, il castello delle fate nel cuore della Romania È salpata la Costa Luminosa che farà il giro del mondo I Trenini Verdi della Sardegna ...

Karl Lagerfeld : i ricordi social di modelle - celebrità e stilisti : Il mondo della moda ricorda Karl Lagerfeld sui social. Tutte le modelle più famose al mondo, amiche di Karl, hanno postato un personale ricordo con foto tratte dai loro album di foto private e pubbliche. Tanti cuori spezzati e un breve messaggio per Linda Evangelista: «Karl... Grande ...

Karl Lagerfeld è morto : con lui finisce un impero : Il "Kaiser Karl" non c’è più e con lui va via la sua "divisa": occhialoni neri indossati giorno e notte, completi scuri, capelli candidi raccolti in una coda bassa come quelli dei re francesi, e guanti di pelle nera, come quelli degli aviatori. Stilista, artista eclettico e controtendenza, designer e fotografo. È morto oggi, giorno d’inizio della Milano fashion week, all’età (presunta) di 85 anni, dopo un periodo di malattia. La sua assenza alla ...

Karl Lagerfeld A Lonely King : il documentario in omaggio del grande direttore creativo : Così diceva Karl Lagerfeld il quale non era mai stanco e lo dimostra il fatto che alla sua età era l'unico designer al mondo a lavorare in contemporanea per tre diverse griffe quali Fendi, Chanel e ...

Kate Middleton e Lady Diana - perché Karl Lagerfeld non le conquistò mai : Kate Middleton e Lady Diana hanno sfoggiato pochissimi outfit di Karl Lagerfeld. Lo stilista, morto a 85 anni il 19 febbraio, non è mai riuscito a conquistare la Famiglia Reale inglese. Lui che ha risollevato le sorti di Chanel e ha trasformato attrici come Keira Knightley o Kristen Stewart in icone di stile. Keiser Karl, scomparso a causa di un cancro al pancreas, infatti ha commesso un errore che gli è costato caro. I suoi commenti sui ...

Karl Lagerfeld - il mito dall'anima universale : Karl, Karl e ancora Karl, per Karl la moda riguardava lo spirito, non i vestiti e la sua era una perfetta uniforme di ordinanza: capelli bianchi stretti in un codino, una camicia bianca così inamidata da sembrare un'armatura candida, di collo altissimo, giacca nera taglio comme-il faut, spilla gioiello e cravatta, guanti neri imprevedibili nel materiale, tanti anelli e un ventaglio.Immortale, talento e immagine, geniale da pensarlo al di ...

Karl Lagerfeld - Lo stilista-fotografo che amava le auto : A poche ore dallinizio della Milano Fashion Week si è spento alletà di 85 anni il Kaiser Karl Lagerfeld, eclettico stilista di fama mondiale che ha dato il suo contributo anche al mondo dellautomobile.BMW. Nellambito del programma di car tailoring Individual, la Casa bavarese e il celebre uomo della moda danno vita nel 2000 alla BMW 750iL (E38) Karl Lagerfeld, opulenta versione dellammiraglia tedesca: nellabitacolo spiccano il divanetto ...

Karl Lagerfeld È MORTO/ I messaggi di cordoglio di Chiara Ferragni e della Boschi : KARL LAGERFELD è MORTO all'età di 85 anni. Numerosi i messaggi per ricordare il visionario della moda, fra cui quelli di Chiara Ferragni

Karl Lagerfeld morto - il mondo della moda lo ricorda così. Giorgio Armani : “Non dimenticherò mai la gentilezza con cui mi accolse” : “Ho sempre pensato che Karl Lagerfeld fosse un uomo straordinario per il suo talento nel lavoro e nella vita, che ha fuso fino a trasformarli in un’arte unica: il modo di essere Lagerfeld. Anche per questo, forse, pur disegnando per marchi dalla grande personalità, la sua presenza è stata così evidente e riconoscibile da lasciar trasparire sempre il gusto che provava nel disegnare, nel fotografare, nel preparare libri così come ...

Karl Lagerfeld morto : le top model - la gatta e i dettagli celebri : Mondo della moda in lutto: è morto Karl Lagerfeld . Lo stilista e fotografo tedesco, che è stato direttore artistico di Fendi e Chanel, aveva 85 anni sebbene abbia sempre tenuto segreta la data esatta ...

Le star ricordano Karl Lagerfeld : i tributi delle celeb allo stilista e icona della moda : "Genio" The post Le star ricordano Karl Lagerfeld: i tributi delle celeb allo stilista e icona della moda appeared first on News Mtv Italia.

Karl Lagerfeld morto - su Sky Arte “A lonley king” il documentario sulla vita e la carriera del re della moda : Per ricordare il grande direttore creativo appena scomparso, Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) trasmetterà domani mercoledì 20 febbraio alle 22.00 Karl Lagerfeld – A Lonely King, un documentario sulla vita e la carriera dell’indiscusso re della moda. Il film è firmato dal consolidato duo francese Thierry Demaizière e Alban Teurlai già autori di altri ritratti come Rocco e Reset – Storia di una creazione, sulle vite di Rocco Siffredi e ...