Un decreto di Conte per spingere a Torino le finali Atp di tennis

Bankitalia vede recessione. Conte presenta decretone ai sindacati ma la protesta rimane : L'ultima parte del 2018 potrebbe segnare per l'Italia una recessione tecnica a causa di un ultimo trimestre atteso negativo dopo che già il terzo si era chiuso con un -0,2%. Una certezza che arriverà ...

decreto sicurezza : i punti contestati dai sindaci ribelli : Non ha cambiato le posizioni in campo l’incontro fra il premier Conte e i rappresentanti dell’Anci, l’Assocazione dei Comuni italiani. Parte dei sindaci italiani hanno deciso di portare avanti la battaglia contro il Decreto sicurezza, per primi i sindaci di Palermo, Leoluca Orlando, e di Napoli, Luigi De Magistris, e con loro anche i presidenti di alcune regioni. Non solo disobbedienza, ma anche ricordi in tribunale, fino alla Corte ...

decretone : Conte convoca i segretari generali di Cgil - Cisl e Uil : Il premier Giuseppe Conte ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dopo l'ok del Consiglio dei ministri al Decretone. Le tre sigle hanno proclamato una manifestazione nazionale unitaria ...

decretone - Conte convoca segretari generali Cgil - Cisl e Uil : "Con questi due strumenti noi permettiamo all'economia italiana di aumentare la domanda" commenta Di Maio. Col reddito si parte da aprile e, sottolinea il vicepremier, con norme "anti-divano non ci ...

Cgil - Cisl e Uil da Conte sul decretone : 14.52 Il premier Conte ha convocato i segretari Cgil, Cisl e Uil, Camusso, Furlan e Barbagallo a Palazzo Chigi aslle 17. Al centro dell'incontro, il decretone dopo il via libera del Cdm su reddito di cittadinanza e quota 100. "Il decreto ha bisogno di profonde correzioni. Il nostro giudizio sulla Manovra non cambia: resta insufficiente su crescita, investimenti, infrastrutture e lavoro", spiega Furlan. I sindacati hanno proclamato una ...

decretone - Di Maio su rischio fiducia : “Perché opposizioni dovrebbero fare ostruzionismo?” Conte : “Mai prova di forza” : “Se escludiamo l’ipotesi di mettere la fiducia in Parlamento? Questo governo non ha mai inteso il voto di fiducia come è un gesto di prepotenza rispetto al Parlamento. Siamo ricorsi a questo voto quando era necessario”. A rivendicarlo, nel corso della conferenza stampa sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100, il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Non credo ci sarà ...

Approvato il decretone - Conte : 'Non promesse - ma progetto di cui vado fiero' : ... che ha commentato: "Questa è una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica ...

Cdm approva il decreto con reddito e pensioniConte : "Tappa fondamentale - ne siamo fieri" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone". Via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100 per le pensioni. Soddisfatto il premier Conte: "Sono due misure che non rispondono a promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero".

Reddito e pensioni - decretone pronto : in corso il Cdm. Conte : reddito e pensioni - risorse ok : Al summit di stamani, durato oltre un'ora, con il premier Giuseppe Conte hanno partecipato i due vicepremier Matteo Salvini e Di Maio, il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Laura ...

[L'analisi] "Oggi è il grande giorno…" promette Conte. Corsa contro il tempo per approvare il super-decreto su povertà - lavoro e pensioni : In realtà oggi il governo dovrà concentrarsi sui trend dell'economia internazionale perchè, nonostante il boom economico vagheggiato da Di Maio, è alto il rischio recessione, tre trimestri ...