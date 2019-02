Napoli-Torino 0-0, pagelle / E’ tutto un problema di sostanza

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) OSPINA. Disoccupato. Dopo una partita del genere potrebbe fare domanda per il reddito di cittadinanza. Ah no, è colombiano. Prima gli italiani eh! – senza votoPensa uno che non gioca per due partite e poi resta lì ad annoiarsi per 90 minuti. Il ruolo del portiere è spesso sottovalutato. C’è un mondo da scoprire – svMALCUIT. Ormai imperversa a suo piacimento sulla fascia destra. Perdipiù, Riccioli d’Oro affina il suo repertorio e offre una varietà completa di servizi. Il cross, ovviamente. Ma anche una palla filtrante (perdonami il tecnicismo alla Adani, Ilaria, sarà l’unico per oggi, almeno spero) per Insigne, e che palla, e poi una chiusura perfetta, in difesa, sul Gallo del Toro – 6,5Al 21’ passa una palla filtrante al bacio a Insigne, bellissima, che però il neocapitano delnon riesce a buttare la porta (sarà una delle tante della lunghissima serie di palle non ...