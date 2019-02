Morto il marinaio di Times Square

huffingtonpost

(Di martedì 19 febbraio 2019) Ilche bacia una donna vestita da infermiera ain una delle foto più iconiche del XX secolo è. George Mendonsa si è spento a 95 anni in seguito ad una caduta in un ospizio di Middletown, Rhode Island, dove viveva con la moglie di 70 anni. Era il protagonista della foto scattata nella più famosa piazza del mondo il 14 agosto 1945, il V-J day, ossia il giorno della resa del Giappone e quindi della fine della seconda guerra mondiale. La gente si riversò nelle strade di New York per celebrare la notizia e Alfred Eisenstaedt catturò con la sua Leica l'immagine di unche baciava una infermiera vestita tutta di bianco, accompagnandola in un casqué. La foto, pubblicata dal magazine Life, diventò una delle più celebri al mondo, il simbolo del giubilo degli americani per la fine della Seconda ...