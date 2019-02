Fabrizio De André | Buon Compleanno Faber L' omaggio di Rai 2 | l' ultimo live del 1998

I 79 anni di Fabrizio De André - l’uomo che cercava lo Spirito Elevato nella parola Dio : I 79 anni di Fabrizio De André, probabilmente, sono un caso unico in cui tutti coloro che lo amano non sperano in un suo ritorno. Tutti, anche gli italiani che lo conoscono poco, sanno e sentono che Faber ha dato tantissimo e che il suo messaggio è talmente forte da non consumarsi nemmeno dopo l'usura che colpisce un vinile. Romantico e struggente in Amore che vieni, amore che vai, provocatorio e scanzonato ne Il Gorilla, grottesco e ...

Arriva un nuovo omaggio di Morgan a Fabrizio De André a Mestre e promette : “Nuovi arrangiamenti e interpretazioni” : Il nuovo omaggio di Morgan a Fabrizio De Andrè a Mestre Arriva dopo lo speciale che l'ex Bluvertigo ha tenuto su Rai2 e per il quale non sono mancate numerose polemiche sul valore dei brani portati in studio e che non hanno soddisfatto i fan. Marco Castoldi torna quindi a cantare Fabrizio De André con uno speciale che terrà il 14 febbraio al Teatro Toniolo di Mestre, rinnovando la sua nota ammirazione per il cantautore genovese che ha ...

Premio Fabrizio De Andrè - dal 6 al 9 febbraio a Sanremo (Casa Siae) le semifinali nazionali della XVII edizione : Premio Fabrizio DE Andrè “Parlare Musica” XVII edizione Con il patrocino della “Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus” semifinali nazionali – XVII edizione Sanremo, CASA SIAE dal 6 al 9 febbraio 2019 Proseguono le fasi di selezione per accedere alla finale del Premio Fabrizio De Andrè. Dal 6 al 9 febbraio presso Casa Siae, in Piazza Colombo a Sanremo, si terranno le semifinali della sezione musica della XVII edizione del Premio. Tutti ...

Gira Vota e Furria a Ragusa : omaggio a Fabrizio De Andrè : Ancora musica live al “Teatro della Badia” di Ragusa. Domani i Gira Vota e Furria con Amedeo Mazza proporranno tutti i successi di Fabrizio de Andrè

Fabrizio Corona su Canale 5 : 'Andrea Iannone è ossessionato da Belen - deve andare avanti' : È un Fabrizio Corona senza filtri quello che si è raccontato a Mattino 5 il 28 gennaio: oltre a promuovere il suo nuovo libro, l'ex re dei paparazzi ha detto la sua su alcuni gossip del momento. A Federica Panicucci che gli chiedeva un parere sugli uomini che ruotano attorno a Belen Rodriguez in questo periodo, l'imprenditore ha detto che spera in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino ed ha consigliato ad Andrea Iannone di voltare ...

Fabrizio Corona a Mattino Cinque : "Andrea Iannone ossessionato da Belen. Io la amerò sempre" - poi serio parla di sé : Intervistato a Mattino Cinque, Fabrizio Corona, su richiesta della conduttrice Federica Panicucci, torna a parlare di Belen."No, ti prego, non voglio parlar di queste cose" ride Corona, ma poi prosegue, e lo fa spiegando alcune dichiarazioni tratte dal suo nuovo libro Non mi avete fatto niente riferite a due degli amori storici di Belen: Andrea Iannone e Stefano De Martino.prosegui la letturaFabrizio Corona a Mattino Cinque: "Andrea ...

Va all'asta il castello di Carimate - amato da Fabrizio De Andrè e Lucio Dalla : Va all'asta il prossimo 5 marzo il castello di Carimate, storica residenza di origini medievali nel comasco. Ma ben noto agli appassionati della grande musica italiana per aver ospitato gli studi di registrazione nei quali furono incisi capolavori musicali nel decennio tra il 1977 e il 1987, da Come è profondo il mare di Lucio Dalla a Un gelato al limon di Paolo Conte, da Sono solo canzonette di Edoardo Bennato a Crêuza de ...

Fabrizio De André ai tempi dei social network : Fabrizio De André in vita grande tifoso del Genoa incontra il calcio anche nel XXI secolo, la poesia incontra lo sport popolare. Siamo davanti ad una forma di commistione fra cultura alta e cultura ...

Stasera in tv il ritorno di 'C'è posta per te' e il film su Fabrizio De André : ...20.20 Programma d'attualità condotto da Massimo Gramellini che alterna storie di straordinaria vita quotidiana e ospiti che portano in dote le loro parole a commento dei fatti dell'attualità politica,...

Fabrizio De André Principe Libero : Il Film Stasera su Rai Due : Nel ventesimo anniversario della scomparsa del grande cantautore genovese, Rai 2 ripropone in prima serata il Film biografico di Luca Facchini con Luca Marinelli.

Fabrizio De André - Genova celebra il “suo” cantautore. Il figlio : “Mi manca”. De Scalzi - Pagani e Morgan cantano “Crêuza de mä” : Nel ventesimo anniversario della morte di Fabrizio De André, Genova celebra il proprio cantautore simbolo. Centinaia di persone si sono ritrovate da tutta Italia e hanno trascorso ore in coda per assistere a “Il mio Fabrizio”, una collezione di ricordi di chi ha amato e conosciuto Faber in vita. Nella sala del maggior consiglio di Palazzo Ducale hanno portato una testimonianza l’ex moglie Dori Ghezzi, il figlio Cristiano, l’amico e cantautore ...

Marsala - in scena "In direzione ostinata e contraria" omaggio a Fabrizio De Andrè : La Compagnia Teatrale 'Sipario' diretta da Vito Scarpitta, propone, all'interno della XIIRassegna teatrale 'Lo Stagnone… scene di uno spettacolo': 'In direzione ostinata e contraria' omaggio a ...

Mina scrive a Fabrizio De André : il suo commovente ricordo : La canzone, ispirata a un fatto di cronaca reale , narra la storia di una ragazza minorenne costretta a prostituirsi per vivere, uccisa da un delinquente che, dopo averla massacrata, getta le sue ...

Fabrizio De Andrè - eredità dei nostri padri che ha colmato il vuoto di un successore in noi 30enni : Ho visto mio padre triste poche volte. Una fu l’8 settembre 1998, quando se ne andò Lucio Battisti. Accade di nuovo quattro mesi dopo, quando toccò a Fabrizio D’Andrè. Avevo 11 anni e non potevo capire. Ora, che non abbiamo più 18 anni e non puzziamo più di serpente, è tutto molto più chiaro. Ora che vai alle ballate anarchiche e son tutti trentenni, oggi che vai a un concerto per il ventennale della sua morte e attorno hai solo ...