Isco-Juventus | finalmente ci siamo! Addio al Real | ora può seguire CR7

Juventus – Nessuno sconto per Cristiano Ronaldo - Allegri in vista della sfida con il Frosinone : “non capIsco perchè dovrebbe riposare” : Massimiliano Allegri protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Frosinone: il parere dell’allenatore bianconero in vista della sfida di campionato Massimiliano Allegri non sottovaluta il prossimo impegno di campionato della Juventus. I bianconeri affronteranno in casa il Frosinone, ma l’allenatore livornese non ha nessuna intenzione di risparmiare Cristiano Ronaldo in vista dell’incontro di Champions ...

Isco-Juventus - colpo di scena : dirigenti bianconeri a Madrid - affare fatto? : Isco-Juventus – La Juventus continua a “sognare” in spagnolo, anche se ad oggi Isco è molto più di un sogno. Isco è in rottura definitiva con Santiago Solari. Limite di sopportazioni, stoccate in pubblico, sembrano non esserci più barriere nella tensione tra l’allenatore del Real Madrid e il trequartista spagnolo ormai ai margini del suo progetto […] More

Calciomercato Juventus : per Isco - Pogba e Ndombele sarebbe sfida alle 'big' di Premier : Il Calciomercato della Juventus per l'estate 2019 sarà intrecciato con quello delle grandi squadre inglesi. Paratici avrebbe messo nel mirino Isco e Ndombele, ma non è solo nella corsa ai due giocatori. Poi c'è il sogno Pogba, da provare a realizzare, anche se la situazione al Manchester United è cambiata e la strada per acquistarlo sembra in salita. I bianconeri sono pronti a sfidare le big della Premier League, i club più ricchi del campionato ...

Juventus - se parte Dybala ecco Isco e blitz per Pogba : TORINO - Da quella stessa stessa strada verso Madrid che Paulo Dybala potrebbe imboccare al termine della stagione, come leggete a pagina 2, potrebbe arrivare a Torino il suo sostituto. Anzi, è molto ...

Pedullà : “Isco-Juventus? Ecco la verità : c’è una condizione” : ISCO JUVENTUS- Alfredo Pedullà, intervenuto sui canali di “SportItalia“, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il potenziale passaggio di Isco dal Real Madrid alla Juventus. Il noto giornalista ha confermato il chiaro interesse della Juventus, ma tutto dipenderà chiaramente dal prossimo allenatore del Real Madrid. Insomma, situazione da monitorare con estrema […] More

Isco Juventus - nervi tesi tra centrocampista e Real. Bianconeri interessati : Isco Juventus – Rapporto che pare essersi quasi del tutto rotto quello tra il centrocampista spagnolo e il Real Madrid. Il giocatore infatti sta vedendo poco il campo da quando sulla panchina dei Blancos siede il nuovo tecnico, Santiago Solari. Evidente che vi sia un feeling mai sbocciato tra il calciatore e l’allenatore. LEGGI ANCHE: Juventus-James […] L'articolo Isco Juventus, nervi tesi tra centrocampista e Real. Bianconeri ...

Isco-Juventus - ora cambia tutto : spunto un nuovo retroscena : ISCO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Isco in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il centrocampista del Real Madrid rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. Circa 100 milioni la valutazione fatta dal Real Madrid per […] More

Juventus - Isco l'altra pista. Tutto ruota attorno a Dybala : TORINO - Paulo Dybala sempre più al centro. In campo, dove la trasformazione in 'Tuttocampista', per usare il termine più volte utilizzato al riguardo da Massimiliano Allegri, lo spinge nel cuore ...

Juventus - non solo Isco e Pogba : nel mirino anche Eriksen - Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Ramsey non basta, la Juventus progetta un centrocampo super. Il gallese arriverà a Torino a giugno, ma Paratici si muove anche per il sogno Paul Pogba e per quattro giocatori che possano dare qualità alla mediana di Allegri: Isco, Eriksen, James Rodriguez e la giovane stellina portoghese Joao Felix. La Juventus fa la spesa al Real: piacciono Isco e James Rodriguez Le prime telefonate del calciomercato della Juventus saranno dirette verso il ...

'As' : 'Se Solari resta Isco chiederà di lasciare il Real'. Juventus alla finestra... : MADRID, SPAGNA, - A Madrid è aut aut: o me o lui. A fine stagione sarà probabilmente questo che Isco dirà al Real Madrid . Il trequartista spagnolo - nel mirino di Juventus , Inter , Manchester City e ...

Calciomercato Juventus : Marcelo - Pogba e Isco non sono solo sogni per l'estate (RUMORS) : Tre nomi da sogno per il Calciomercato della Juventus. La prossima estate i bianconeri proveranno a rendere la rosa di Allegri ancora più forte con tre campioni. Dalla Spagna spingono Marcelo verso Torino, il Manchester United prova a proteggere Paul Pogba ma la porta per Paratici non è per niente chiusa e poi c’è Isco in rottura con il Real Madrid. Portarli tutti a Torino non sarà facile ma la dirigenza bianconera vuole provaci e alcuni segnali ...

Calciomercato Juventus - Isco : speranze e ostacoli come il City per il sogno bianconero : Il Calciomercato della Juventus è già in movimento per la prossima sessione. In estate i bianconeri proveranno a regalarsi un sogno che risponde al nome di Isco. I primi contatti tra le parti sono partiti e sembrano aver dato esito positivo ma tutto è ancora da costruire. Gli ostacoli infatti non mancano tra una concorrenza folta e agguerrita in arrivo soprattutto dall'Inghilterra e il futuro del Real Madrid in bilico, il rapporto tra Solari e ...

Juventus - Isco vuole i bianconeri : è stanco del Real Madrid : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco vuole i bianconeri: ...

Juventus - Isco ci pensa seriamente : frattura totale con Solari : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco ci pensa ...