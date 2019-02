Badminton | European Mixed Team Championships 2019 | in finale Danimarca-Germania 3-0

Badminton - European Mixed Team Championships 2019 : la finale sarà Danimarca-Germania. Sconfitte Olanda e Russia : Si sono appena concluse a Copenaghen le semifinali degli European Mixed Team Championships di Badminton: la sfida per il titolo continentale, in programma domani, sarà tra Danimarca e Germania. Nella prima semifinale i tedeschi si sono vendicati dell’esito nella sfida della fase a gironi contro i russi e l’hanno spuntata per 3-1, mentre nel secondo confronto la favoritissima Danimarca ha superato senza problemi per 3-0 ...

Badminton - European Mixed Team Championships 2019 : Danimarca e Russia a punteggio pieno - qualificate Olanda e Germania : Si è appena conclusa a Copenaghen la terza giornata degli European Mixed Team Championships di Badminton: a Danimarca e Russia che avevano staccato ieri il biglietto per le semifinali, si sono aggiunte oggi Olanda e Germania, che hanno battuto negli scontri diretti, rispettivamente, Francia ed Inghilterra. Di seguito tutti i risultati della terza giornata della fase a gironi: Gruppo 1 Danimarca-Spagna ...

Badminton - European Mixed Team Championships 2019 : Russia e Danimarca conquistano il primato nei gironi : Si è appena conclusa a Copenaghen la seconda giornata degli European Mixed Team Championships di Badminton: Danimarca e Russia conquistano la vetta dei due gironi e volano in semifinale. Domani Francia-Olanda e Inghilterra-Germania valgono il passaggio alle semifinali. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata della fase a gironi: Gruppo 1 Danimarca-Olanda 3-1 Danimarca – Olanda 1 MS Viktor ...

Badminton - European Mixed Team Championships 2019 : nette vittorie per Danimarca e Germania - sconfitte a sorpresa Inghilterra e Spagna : Si è appena conclusa a Copenaghen la prima giornata degli European Mixed Team Championships di Badminton: esordio sul velluto per la Danimarca, che seppellisce in serata con un netto 4-1 la Francia. Nello stesso girone a sorpresa l’Olanda batte 3-2 la Spagna. Nel pomeriggio nell’altro girone netta affermazione della Germania, che supera 4-1 dell’Irlanda, mentre la Russia sorprende l’Inghilterra, battendola per ...