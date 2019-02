La solidarietà che si fa cinema

Quello che veramente importa - la solidarietà : Fondi che poi saranno interamente destinati a varie associazioni che aiutano i bambini malati di tumore in tutto il mondo. "Quando la mia famiglia ha capito che volevo fare un film totalmente a ...

Sardegna - studenti in piazza : “Siamo con i pastori in lotta”. Dai municipi alla Scozia : lenzuola bianche stese per solidarietà : “studenti complici e solidali con i pastori in lotta” e “pastores no t’arrendas”. Sono due degli striscioni che questa mattina hanno accompagnato il corteo degli studenti di Cagliari. Migliaia i ragazzi del capoluogo della Sardegna e dell’hinterland che sono scesi in piazza per sostenere la lotta degli allevatori sardi che da giorni stanno protestando contro il prezzo del latte pagato dagli industriali, sceso ...

La mia solidarietà ai maestri dell'orchestra. Studiare anni - per suonare melodie imbarazzanti : Per un lungo periodo Sanremo è rimasto orfano dei gruppi d'ascolto, tornati invece in questa edizione. Amici e famiglie organizzano cene come espediente per trascorrere la serata di fronte alla tv, a guardare il Festival, commentarlo. E distruggerlo. Sì, perché lo scopo del gruppo d'ascolto non è quello di portare in gloria chi in gloria c'è già, quanto piuttosto commentare in maniera pungente. Con il ...

Venezuela - Maduro : «Grazie a chi ci ha dato solidarietà - anche da Roma» : «Grazie per la solidarietà che abbiamo ricevuto da tutto il mondo», ha dichiarato il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, che tra i ringraziamenti ha inserito anche «Roma». «Grazie per la solidarietà che si è manifestata ovunque. A New York, a Boston, a ...

Venezuela - Maduro : grazie anche a Roma per la solidarietà|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»

Il circo è spettacolo - ma anche solidarietà : l'abbraccio all'associazione Ufe : Insomma uno fra gli spettacoli più belli costruito con grinta, professionalità e bravura che gli artisti in questi due mesi a Palermo abbiano realizzato. Ad animarli la voglia di far passare due ore ...

Alex - il post della mamma al «popolo» che ha salvato il suo bimbo : «Trionfo della scienza e della solidarietà» : 'Tante volte mi sono chiesto perché a me, cosa avessi fatto di male per meritarmi tutta questa sofferenza, e solo ora l'ho capito: dovevo essere testimone del successo della scienza, del trionfo ...

IEG : alla fiera dolciaria anche un "gusto della solidarietà" : Quest'anno la manifestazione del dolciario di IEG ha voluto rendere ancora più speciale l'evento arricchendolo con un'altra iniziativa solidale , che ha raccolto anche derrate alimentari non ...

Mattarella : solidarietà è ciò che fa andare avanti l'Italia : Roma, 28 gen., askanews, - La capacità di 'aiutare chi è in difficoltà', di esprimere 'solidarietà', di 'aiutarsi vicendevolmente' è 'la cosa più importante che vedo e che mi dà grande fiducia per il ...

La Quota 100 anche prima dei 62 anni - grazie ai fondi di solidarietà : La Quota 100 inserita nel decreto del governo la scorsa settimana è una misura che interesserà una nutrita platea di beneficiari. Si tratta di una misura opzionale che sarà in vigore per il triennio 2019-2021. Stando ai numeri di cui parla il governo, in riferimento ai potenziali destinatari di questa misura, come riporta il “Corriere della Sera”, solo nel 2019 potrebbero andare in pensione con il nuovo canale di uscita circa 290mila soggetti. ...

Che Tempo Che Fa - da Fazio solidarietà a Saviano : "Contro di lui frasi terribili - alla presenza di Salvini" : "Elimina Saviano! Togligli la scorta che gliela paghiamo noi!" le frasi pronunciate ad Afragola da persone in attesa di una stretta di mano al vicepremier Salvini sono rimbalzate nei tg e sul web e sono state rimandate in onda da Fabio Fazio in apertura della prima puntata del 2019 di Che Tempo Che Fa. Un modo per manifestare solidarietà all'amico di sempre Roberto Saviano e per evidenziare la pericolosità di affermazioni del genere ...