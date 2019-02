Juventus | Cristiano Ronaldo eguaglia Platini | verso l' Atletico a suon di gol

Highlights Juventus-Frosinone 3-0 : VIDEO e gol. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 nell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a schiantare la compagine laziale di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, tutto troppo facile per i Campioni d’Italia che si possono lanciare con più serenità verso la supersfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Paulo ...

VIDEO Juventus-Frosinone 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : Tutto troppo facile. La Juventus schianta con il punteggio di 3-0 il Frosinone e apre nel migliore dei modi la 24esima giornata di Serie A 2018/19. I bianconeri si preparano nel migliore dei modi per la sfida di Champions League di mercoledì nella tana dell’Atletico Madrid con le reti di Paulo Dybala dopo 6′, quindi Leonardo Bonucci al 17esimo e Cristiano Ronaldo al 18esimo della ripresa. Il Frosinone ha provato a tenere bene il ...

La Juventus punta Zaniolo : ecco quando esultava come Cristiano Ronaldo : TORINO - Anche Paratici , dopo averlo messo sulla lista della spesa, ha ammirato la doppietta di Zaniolo all' Olimpico in Champions contro il Porto . I tifosi della Roma sperano di aver trovato l'...

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? Di sicuro non c'è niente. Cristiano Ronaldo gioca' : TORINO - La notizia di giornata è che Cristiano Ronaldo sarà in campo contro il Frosinone, niente turnover per CR7 che punterà a migliorare il suo bottino di 20 reti stagionali con l'Atletico nel ...

Juventus – Nessuno sconto per Cristiano Ronaldo - Allegri in vista della sfida con il Frosinone : “non capisco perchè dovrebbe riposare” : Massimiliano Allegri protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Frosinone: il parere dell’allenatore bianconero in vista della sfida di campionato Massimiliano Allegri non sottovaluta il prossimo impegno di campionato della Juventus. I bianconeri affronteranno in casa il Frosinone, ma l’allenatore livornese non ha nessuna intenzione di risparmiare Cristiano Ronaldo in vista dell’incontro di Champions ...

Juventus - bond a 5 anni necessari per ripagare Cristiano Ronaldo : La Juventus guida la classifica del campionato di Serie A e dopo il successo contro il Sassuolo ha allungato nuovamente sul Napoli, adesso la gara contro il Frosinone prima del fondamentale match contro l’Atletico Madrid per la Champions League. Fino al momento ottima stagione per Cristiano Ronaldo e nelle ultime ore è arrivata una mossa del club bianconero proprio in relazione all’acquisto del calciatore portoghese. La vendita ...

Buffon : "Champions? Che pressione alla Juventus!"/ "Cristiano Ronaldo? Grande intuizione di Agnelli" : Buffon, la Champions e come la viveva alla Juventus: "Che pressione...". Su Cristiano Ronaldo e l'impatto in bianconero: "Grande intuizione di Agnelli"

Cristiano Ronaldo - il coro del tifoso Juventus VIDEO : TORINO - 'Cercavo un fuoriclasse, mi han comprato il re. Col tiro così forte, sfonda tutte le porte, ha il sette sulla schiena...in maglia bianconera, un sogno che si avvera, Cristiano da Madeira!'. E'...

Paratici e il retroscena sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : Fabio Paratici, nel corso di un’intervista a Walter Veltroni per la Gazzetta dello Sport, ha rivelato un retroscena sull’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Una trattativa nata quasi per caso, su input del giocatore portoghese che aveva scelto la Juve come sua nuova meta. Paritici e Cristiano Ronaldo, com’è nata la trattativa “Quando noi abbiamo […] More

Juventus - Paulo Dybala ringrazia Cristiano Ronaldo su Instagram : 'Uniti fino alla fine' : "Team! fino alla fine": Paulo Dybala festeggia così, su Instagram, il ritorno alla vittoria della Juventus. E, dopo una settimana di polemiche che gli sono costate la panchina, restituisce il favore ...

Juventus - Allegri spiega la panchina di Dybala : “voglio più cattiveria. A Cristiano Ronaldo serve Mandzukic perchè…” : Dybala in panchina per oltre 80 minuti contro il Sassuolo: Massimiliano Allegri spiega le sue scelte tattiche, analizzando il diverso apporto di Mandzukic in funzione di Cristiano Ronaldo Nonostante lo 0-3 rifilato al Sassuolo, in casa Juventus resta qualche malumore. La gestione di Dybala appare sempre più delicata e rischia di diventare un vero e proprio caso. Il fuoriclasse argentino è apparso insofferente per la posizione che occupa in ...

Juventus - tris al Sassuolo senza brillare : Cristiano Ronaldo fa la differenza - Dybala e la difesa sono 2 campanelli d’allarme : La Juventus supera 0-3 il Sassuolo ma senza brillare. Cristiano Ronaldo mette lo zampino su tutti e 3 i gol, ma la difesa concede troppo. Dybala gioca i 10 minuti finali e rischia di diventare un caso Dopo il 3-3 contro il Parma, la Juventus torna al successo nel 23° turno di Serie A. La formazione bianconera supera 0-3 il Sassuolo, infilando il 20° successo stagionale che, unito a 3 pareggi e 0 sconfitte, vale 63 punti e il primato della ...