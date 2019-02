Il ritorno di George Clooney in Tv con «Catch-22»

vanityfair

: Ecco il ritorno di George il gabbiano e la lettera. #LaScelta - IsabelDeCandia : Ecco il ritorno di George il gabbiano e la lettera. #LaScelta - feedbooks_it : Da oggi trovate in libreria Ritorno al futuro di George Gipe, il romanzo ufficiale del film cult di Robert Zemeckis… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: In vista del suo ritorno in tv con #Catch22, #GeorgeClooney ricorda l’esperienza nella serie che di fatto lo ha reso una… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) «Non è facile trovare una buona sceneggiatura. Onestamente mi capitano tra le mani tonnellate di spazzatura. Leggi e pensi: “Davvero qualcuno farà un film con questa roba?” E regolarmente succede che qualcuno lo fa. Lavorare a una serie come-22 vuol dire impegnare un anno e mezzo della tua vita. Che diventano due anni se hai figli. Non lo fai a meno che non si tratti di un progetto per cui ne valga davvero la pena».In-22ci ha creduto così tanto che oltre a produrre e dirigere i primi due episodi della mini serie – in Italia su Sky a maggio (La data esatta non è ancora decisa) – si è auto-proposto per un ruolo.Inizialmente avrebbe dovuto interpretare il colonnellocart, personaggio che poi ha ceduto al più giovane Kyle Chandler (53 anni contro i 57 di), riservando per sé un ruolo più piccolino, ovvero quello del tenente ...