Video Bate Arsenal | 1-0 | | highlights e gol della partita | Europa league

Rubate copie di Kingdom Hearts 3 - trapelano Video inediti : cosa ha detto Nomura : Kingdom Hearts 3 arriverà sul mercato solo il prossimo mese di gennaio ma sembra proprio che siano state Rubate delle copie del gioco. In pratica qualcuno sarebbe già riuscito a mettere le mani sul gioco in modo illegale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete sembra che sarebbe stata trafugata la versione per Xbox One. In rete è apparso addirittura un video (che non riportiamo) che dimostrerebbe la veridicità della notizia. Si ...

Federica Abbate : in gara con Finalmente a Sanremo Giovani 2018 (Video) : Federica Abbate sarà a Sanremo Giovani 2018 quest’anno, dopo aver conquistato la giuria con la canzone Finalmente. Un brano che vanta una produzione di Takagi & Ketra, sempre più in vista nel panorama musicale. Non è un volto sconosciuto al pubblico e non solo per il sorriso che spicca sul suo volto: ha scritto brani di successo per numerosi artisti come Roma Bangkok per Baby K e Giusy Ferreri, ma anche per Fiorella Mannoia e Francesca ...