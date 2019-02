Marco Giallini : moglie - figli e carriera. Chi è l’attore : Marco Giallini: moglie, figli e carriera. Chi è l’attore Vita privata e carriera di Marco Giallini “Un dolore mai superato”. Così Marco Giallini, attore che in questi anni ha conquistato il pubblico italiano, descrive la sofferenza che lo accompagna oramai da 7 anni per la morte della moglie. Loredana, così si chiamava la compagna di vita dell’attore, è stata strappata improvvisamente al marito e i figli da un’emorragia celebrale nel ...

Il successo di Rocco Schiavone in Germania come Montalbano - boom di ascolti per la serie con Marco Giallini : Il debutto di Rocco Schiavone in Germania è un successo. La serie con Marco Giallini è la prima italiana, dai tempi de La Piovra, ad andare in onda sul canale pubblico Ard e conquistare il pubblico tedesco. Secondo un comunicato stampa Rai, la prima puntata della stagione, "Pista nera", trasmessa il 26 gennaio, ha totalizzato 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share. Cifre da capogiro che confermano l'alta qualità delle serie ...

#CR4 - La Repubblica delle Donne : tra gli ospiti Marco Giallini - Katia Follesa e Vittorio Sgarbi : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Marco Giallini, Katia Follesa, Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle.

“Domani è un altro giorno” con Valerio Mastandrea e Marco Giallini al cinema dal 28 febbraio : Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è ...

Marco Giallini - la serie tv 'Rocco Schiavone' sbarca in Germania ma sulla cover c'è una bestemmia : Una lingua straniera nasconde delle insidie al punto che una traduzione sbagliata può diventare uno 'scivolone'. Sta facendo il giro dei social la copertina che in Germania pubblicizza la serie tv ...

“Siamo rovinati. Non ci resta che vendere la mozzarella contaminata di Caserta”. Alessandro Gassmann e Marco Giallini fanno imbufalire i produttori campani : “La battuta di pessimo gusto sulla mozzarella contaminata di Caserta nel film ‘Non ci resta che il crimine’ è un falso storico e un’offesa inaccettabile a un intero territorio. Abbiamo già incaricato i nostri legali per mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutela dei produttori di mozzarella Dop, ma anche a difesa di una terra ingiustamente martoriata da stereotipi che non possono essere rilanciati anche da un ...

Marco Giallini : "A me hanno rotto le palle perché Rocco Schiavone si fa le canne. E intanto c'è gente che pippa cocaina" : "A me hanno rotto le palle perché Rocco Schiavone si fa le canne. Cioè, è pieno di gente che prima pippa cocaina e poi alza il dito per giudicare una canna". Marco Giallini non usa mezzi termini, come il suo solito. In colloquio col Corriere della Sera, l'attore romano parla di cinema (in uscita Non ci resta che il crimine, del regista Massimiliano Bruno), della moglie Loredana, venuta a mancare nel 2011, delle amicizie nel ...

Marco Giallini : «È pieno di gente che s’indigna per una canna e ‘pippa’ cocaina» : Conversazione con l’attore romano, che tra una risposta e l’altra cucina il pranzo («Riso condito con quel che c’è») e suona la batteria col figlio. Intanto parla di cinema («Vedere un film in sala è un rito»), premi («A me non lo daranno mai il David, è come il Pallone d’oro per Totti») e lutti («Dopo la morte di mia moglie Loredana è come se avessi deciso che mi dovevo dare da fare»)

Non ci resta che il crimine - Marco Giallini e Alessandro Gassmann a spasso nel tempo come Troisi e Benigni (recensione) : Ritorno al Futuro incontra Non ci resta che piangere: questo è Non ci resta che il crimine, la nuova commedia di Massimiliano Bruno che fa eco ai due film cult degli anni Ottanta. L'idea di partenza è originale: tre amici della Roma moderna sbarcano il lunario con un tour "criminale" alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle orrendi gesta della Banda della Magliana. Il burbero Moreno (Marco Giallini ha ormai incollato quel fascino ...

Se Dio vuole - trama cast e curiosità del film con Marco Giallini e Alessandro Gassman : Uno è un cardiochirugo, l’altro un sacerdote: dovranno fare i conti con un coming out inaspettato: Se Dio vuole va in onda domenica 30 dicembre alle 21.25 su Rai1. Se Dio vuole, trailer Se Dio vuole, trama e cast Tommaso (Marco Giallini)è uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo rapporto con il cuore si limita alla sala operatoria. Una vita fa ha conosciuto sua moglie Carla (Laura Morante), affascinante e pasionaria, oggi sfiorita ...