Pil | Moody' s abbassa stime crescita Italia a 0-0 | 5% | rischio voto

Pil - Moody’s taglia la stima di crescita per l’Italia : “Tra 0 e 0.5%”. Ma non incide sul rating : “Outlook resta stabile” : Moody’s taglia le stime di crescita per l’Italia ma per il momento il rating resta invariato. “Avevamo una stima dell’1,3% sulla crescita del Pil italiano. Quest’anno sarà sicuramente sotto l’1%, probabilmente un valore tra 0 e 0,5%“, ha detto Kathrin Muehlbronner, lead analyst dell’agenzia per l’Italia. Quanto al rating, abbassato lo scorso ottobre, Muehlbronner sottolinea: “Abbiamo un outlook ...