Maltempo Lazio | neve sulle strade regionali | attivi spazzaneve e spargisale

Allerta Meteo Lazio : Maltempo e vento da domani : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo rologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani , lunedi’ 11 febbraio 2019, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio : venti di burrasca nord-occidentali sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio . “Il ...

Allerta Meteo Roma - Maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...