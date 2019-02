Un inno alle porte dei videogiochi - editoriale

Spalletti : "Icardi? La questione rinnovo va chiarita" : Spalletti: 'Non so se Icardi eè turbato ma sicuramente da parte mia non gli ho creato nessun problema. Il rinnovo di contratto? Ci sono questioni che devono essere chiarite, qualche discorso di troppo ...

Franzoni libera - a Monteacuto Vallese non hanno dubbi : 'È innocente' : Annamaria Franzoni è una donna libera. Condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio di tre anni Samuele , avvenuto a Cogne il 30 gennaio 2002, la donna ha finito di espiare la sua pena ...

Scritte contro Ramelli e inno alle foibe : Anche con tutto lo spirito cristiano, non è possibile perdonarli. Anche se non sanno quello che fanno, bastardi senza onore (e dignità) capaci di scrivere "Ramelli assente" di un ragazzo morto a 18 anni dopo giorni di devastante agonia con il cranio sfondato dalle chiavi inglesi del servizio d'ordine dei comunisti di Avanguardia operaia. Terribilmente disumano quell'"assente" riferito ai banchi della scuola dove fu perseguitato per il solo fatto ...

Anna Frank - la sua casa si rinnova per parlare alle nuove generazioni : La casa di Anna Frank è uno dei luoghi più visitati ad Amstwrdam e ora, dopo due anni di ristrutturazione, è pronta ad accogliere una nuova generazione di visitatori. L'alloggio segreto, ovvero l'...

Intesa Sanpaolo rinnova alleanza per economia circolare : ... Fondatrice della Ellen MacArthur Foundationsi è detta "lieta di proseguire nella partnership con Intesa Sanpaolo per promuovere l'ambizione comune di accelerare la transizione verso un'economia ...

Gather - l'ombra della Brexit all'evento dedicato alle PMI innovative : Oltre 500 PMI di tutta l'area Emea, Europa, Medioriente Africa, partecipano oggi a Gather , l'evento paneuropeo volto a celebrare le aziende che utilizzano Facebook e Instagram per far crescere il ...

Quando l'innovazione parte dalle fondamenta - letteralmente : Pixabay lavoro edilizia costruzioni economia istat costruire, Pixabay, Comprendere i nuovi rapporti globali e creare sinergie fra gli attori della filiera delle costruzioni è un elemento decisivo per ...

Eros Ramazzotti con Luis Fonsi : 'Per le strade una canzone' è un inno alla musica dalle vibrazioni latine : ... Stark Arena 27 Athens, Faliro Pavilion 30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena OTTOBRE 3 Sofia, Arena Armeec Hall 5 Bratislava, O'Nepela Arena 8 Kiev, Sport Palace 11 Moscow, Crocus Hall 13 St. ...

10 year challenge : giochino innocuo o c’è qualcosa di più? : MadonnaNicki MinajSimona VenturaViola DavisReese WitherspoonTre milioni e mezzo: è questo il numero sorprendente di post su Instagram che al momento riportano gli hashtag 10yearchallenge e 10yearschallenge (con e senza s, chissà come mai). La sfida social che invita gli utenti a postare una foto di oggi e una dieci fa, sta spopolando. E come tutte le iniziative popolari ha sollevato polemiche e dietrologie. Un tweet della scrittrice ...

Da Leonardo alle startup il futuro è nell’Open innovation : Chi è stato bambino o bambina negli anni '90 ha detto almeno una volta di voler fare l'inventore, immaginando la ricerca, la costruzione di un prototipo, di una macchina del tempo, come il lampo di genio che prende vita in un laboratorio isolato.Oggi, grazie ai social, alla velocità di internet e alla globalizzazione, siamo entrati in un'era in cui questo modello di "genialità", di cui sono due esempi Leonardo da Vinci o ...

Pd - Zingaretti : “Simbolo non è un dogma. Alle Europee lista aperta”. Calenda : “Così mi candido”. E Richetti : “innovare forma” : Il simbolo del Pd “non è un dogma” e quindi non è detto che compaia sulla scheda per le elezioni Europee di maggio dove i dem dovrebbero presentarsi con una lista “unitaria e aperta” di forze europeiste. Il là alla possibilità lo dà Nicola Zingaretti, favorito Alle primarie, e l’idea non dispiace né a Carlo Calenda, pronto a candidarsi se il Partito Democratico dovesse andare verso una lista aperta, né a Matteo ...

Cessato il QE - quantitative easing o - allentamento monetario. La Banca Centrale Europea - tuttavia - acquisterà le nuove emissioni - a rinnovo ... : ... e che ha visto circolare denaro a buon prezzo , tassi bassi, in fatto di linee di credito e di mutui, per esempio, , quale grande respiro per la nostra economia stessa. Certo, accennavamo, la cosa ...

Calciomercato Juventus - Icardi lontano dal rinnovo : Allegri vorrebbe il bomber (RUMORS) : Arrivano sorprendenti indiscrezioni dall'Argentina per quanto riguarda Mauro Icardi. Stando a quanto riporta "Tyc Sports", infatti, l'attaccante sudamericano non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con l'Inter. Wanda Nara, che cura gli interessi del giocatore, ha dichiarato che Icardi e l'Inter sarebbero molto lontani dall'accordo. Stando alla stampa argentina, sull'attaccante sarebbe molto forte l'interesse del Chelsea e del Real Madrid, ma ...

Napoli - si discutono i rinnovi di Mertens e Callejon : Secondo la Gazzetta dello Sport , si discutono i rinnovi di José Callejon e Dries Mertens : 'I due hanno il contratto in scadenza nel 2020 e i rispettivi procuratori stanno spingendo per il rinnovo. Una situazione che il ...