Milan | Gattuso | Che intesa Calhanoglu e Paquetà

Milan-Cagliari - Gattuso : “Oggi buon calcio e a tratti anche fortunati” : MILAN CAGLIARI 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria contro il Cagliari: “Siamo stati bravi oggi ad esprimere un buon calcio. Non mi è piaciuto l’atteggiamento dei centrocampisti nel primo tempo che si abbassavano per far partire l’azione: non riuscivamo a […] L'articolo Milan-Cagliari, Gattuso: “Oggi buon calcio e a ...

Milan - Piatek : 'Per Gattuso sono RoboCop? No - io sono un pistolero' : Segna e non smette di stupire. Cracovia, Genoa, Milan: per Piatek la squadra sembra non fare differenza, basta una porta e un pallone e lui continua a fare quello che gli riesce meglio: gol. In ...

Milan-Cagliari - Gattuso : “la voglia di allenarsi fa la differenza” : Successo per il Milan nella gara di campionato contro il Cagliari, importante scatto per la zona Champions League, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “siamo stati bravi, abbiamo giocato un buon calcio, le ali si sono abbassate troppo e non riuscivamo a prendere campo, siamo stati anche fortunati ma abbiamo fatto una buona partita. La voglia di allenarsi fa la differenza. Ci vuole fame, al primo posto ...

Bravo Gattuso - adesso il Milan è una grande squadra : distrutto il Cagliari con autorità da big : Milan vittorioso contro il Cagliari trascinato dai nuovi arrivati Paquetà e Piatek entrambi in rete questa sera a San Siro Dopo le vittorie di Inter, Lazio e Roma, il Milan scendeva in campo quest’oggi a San Siro contro il Cagliari con un discreto peso sulle spalle. La squadra di Gennaro Gattuso però si è districata in maniera eccellente questa sera, dimostrando la propria crescita e l’enorme apporto giunto dal calciomercato ...

Il Milan di Gattuso all'esame di maturità : Giorgio Coluccia Non ditelo a Gattuso. Per il Milan quattro partite abbordabili nelle prossime cinque. Sulla carta, sia chiaro. Cagliari, Empoli e Sassuolo a San Siro più la trasferta con il Chievo ...

Milan - Gattuso sicuro in conferenza stampa : “le prossime gare diranno chi siamo. Calhanoglu? Ecco perchè ‘gioca sempre'” : Gattuso predica concentrazione in conferenza stampa: nonostante il buon momento, le prossime gare saranno quelle che permetteranno di capire la reale dimensione dle Milan. ‘Ringhio’ analizza inoltre la situazione di Chalanoglu, sottotono ma titolare Il Milan guarda alla sfida contro il Cagliari di domani notte con grande fiducia. I rossoneri, grazie all’arrivo di Piatek sembrano aver trovato la pericolosità offensiva che ...

Milan - Gattuso : «Champions? Dobbiamo giocarcela fino a primavera - non ci sono sfide facili» : È stata una settimana brutta per il mondo del calcio: siamo vicini ai famigliari di Emiliano Sala. Ho sentito le parole di Manuel Bortuzzo, mi hanno toccato tantissimo. Lui è un esempio per tutti, ...

Milan - Gattuso commovente : 'Flamengo - Sala e Bortuzzo : settimana durissima per lo sport. Un pensiero alle famiglie' : In una settimana di grande sofferenza per lo sport di tutto il mondo, Gattuso ha rivolto un dolce pensiero alle famiglie delle vittime del rogo del centro sportivo del Flamengo, ai parenti e agli ...

Milan - Gattuso commovente : “Flamengo - Sala e Bortuzzo : settimana durissima per lo sport. Un pensiero alle famiglie” : In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha voluto rivolgere un commovente pensiero alle famiglie delle vittime dell’incendio del centro sportivo del Flamengo, ai parenti di Emiliano Sala e ai genitori di Manuel Bortuzzo Alla vigilia di Milan-Cagliari, Gattuso ha toccato diversi punti fondamentali nella sua conferenza stampa, alcuni anche differenti rispetto al calcio giocato o da giocare. In una settimana di grande sofferenza per lo ...

Milan - Gattuso sbotta su Gigio Donnarumma - : Lazio e Roma hanno vinto i rispettivi anticipi e hanno messo pressione sul Milan , che contro il Cagliari a San Siro non può permettersi di sbagliare per non perdere terreno nella corsa alla ...

Milan - Gattuso : “Ecco da chi mi aspetto di più. Voglio la Champions!” : Milan Gattuso – In attesa del match di domani sera alle 20.30 contro il Cagliari, Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha commentato le prestazioni dei suoi nell’ultimo periodo: “Non saprei, qual è la squadra ideale? Possiamo provare qualcosa di diverso, Laxalt e Conti hanno sempre fatto i quinti di centrocampo in […] L'articolo Milan, Gattuso: “Ecco da chi mi aspetto di più. Voglio la ...

Milan - Gattuso e la Champions : "Ci giochiamo tanto. Pochi gol? Pigrizia..." : Per lo sport è stata una settimana durissima, penso anche a Bortuzzo, a ciò che ha passato e alle sue parole: un esempio per i giovani'. I VIDEO DI GAZZETTA TV Dal nostro inviato Marco Fallisi

Milan - Cutrone : 'Vivo per il gol - non mi accontento mai. Gattuso è l'allenatore giusto' : Cosa mi emoziona di più? La mia famiglia, a loro darei il mondo e a loro dedico ogni gol". Un'analisi, poi, sui giovani italiani: "Non tutti arrivano, magari qualcuno si sente appagato e si ...

Milan - Suso : "Champions e Coppa Italia - si può. Gattuso l'uomo giusto. Piatek e Paquetà? Andateci piano..." : Si aspettava di più da lui? "Lo considero uno degli attaccanti più forti al mondo. Se non pensava di essere più felice qui e di esserlo a Londra ha fatto bene ad andare. E per me ha fatto bene anche ...