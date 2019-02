La creazione del denaro | regole complicate per non fare capire come funziona Senza

Svolta storica in Vaticano : “Sì all’asportazione dell’utero se inidoneo alla pro creazione ” : La Congregazione per la Dottrina della Fede ha dato parere positivo sulla liceità dell’isterectomia, ovvero l’asportazione dell’utero , quando la donna sia impossibilitata a procreare.Continua a leggere

Papa Francesco - via libera a asportazione dell’utero se ‘non idoneo a pro creazione ’. Poi condanna gli ‘ipocriti della fede’ : Via libera da Papa Francesco all‘ asportazione dell’utero se “non idoneo alla procreazione”. La svolta è arriva ieri quando il pontefice ha risposto a un dubbio sollevato dalla Congregazione della dottrina della Fede. La pratica, condanna ta dal Vaticano se finalizzata alla sterilizzazione, è ora concessa alle donne di fatto già sterili. Il caso era stato affrontato anche nel 1993 ma all’epoca il dicastero vaticano ...

Vito Volterra - la creazione del Cnr e il gran rifiuto al regime fascista : La fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è legata in maniera indissolubile alla figura del suo primo presidente, Vito Volterra , uno dei più gran di matematici italiani e uno dei più famosi scienziati europei dell'epoca. Volterra , nato nel 1860, diventò professore a 23 anni e fu senatore del regno dal 1905. Concepì sempre la scienza in un contesto internazionale ed ebbe fortissimi interessi ...

Assicurazioni auto : la strategia di creazione del valore cambia così : Il fenomeno di auto selezione dato dall'installazione della box ha permesso in passato alle Compagnie di dividere il mondo in 'buoni' e 'cattivi': fino a 4-5 anni fa, i guidatori con box avevano un ...

ALCAMO : PUBBLICATO L'AVVISO PER LA creazione DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI ESTERNI DA UTILIZZARE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ... : Il Comune di ALCAMO intende creare una SHORT LIST di ESPERTI per avviare forme di collaborazione per la predisposizione, gestione, promozione e rendicontazione, in comune, di progetti a valere su ...