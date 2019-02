Ciclismo - la Rai e la rivoluzione del commento tecnico. Chi sostituirà Silvio Martinello? E i diritti del Giro d’Italia? : Si è aperto il totonome su chi sarà il nuovo commentatore tecnico per le gare di Ciclismo in casa Rai. Silvio Martinello, infatti, ha comunicato che non sarà più al fianco di Francesco Pancani nel corso della stagione appena incominciata, il Campione Olimpico di Atlanta 1996 non è più nei piani dei vertici di Viale Mazzini e dunque il network pubblico deve comporre una nuova coppia per coprire gli appuntamenti di uno degli sport più amati e ...

Calendario Ciclismo 2019 : date e programma di tutte le gare. Tutte le classiche e i Grandi Giri : Tutto pronto per una nuova Grandissima annata per quanto riguarda il ciclismo su strada. Il circuito World Tour, i Grandi Giri, le classiche, le corse italiane, i Mondiali: un programma come di consueto intensissimo da gennaio ad ottobre. Andiamo a scoprire il Calendario completo con Tutte le date e il programma delle gare. Calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean ...

Ciclismo - rivoluzione in Rai : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico. E i diritti per il Giro d’Italia… : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico durante le telecronache di Ciclismo sui canali Rai. Il Campione Olimpico di Atlanta 1996 aveva incominciato la sua carriera col network pubblico nell’ormai lontano 2003, subito dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, e nel corso degli anni aveva preso sempre più spazio fino a formare l’affiatata coppia con Francesco Pancani. Il nuovo piano editoriale di RaiSport non prevede più ...

Ciclismo - Silvio Martinello non è più il commentatore tecnico di Rai Sport : È tempo di grandi cambiamenti in casa Rai Sport. Da qualche mese la testata Sportiva della Tv nazionale ha un nuovo direttore, Auro Bulbarelli, e recentemente sono stati eletti anche i sei vicedirettori. L'azienda televisiva di Stato sta ancora trattando con RCS Sport per poter acquisire i diritti del Giro d'Italia e delle altre corse italiane più importanti, dalla Tirreno alla Sanremo. Se si arriverà ad un accordo non ci sarà più, però, Silvio ...

Ciclismo - Cycling World Championships 2023 : si terrà a Glasgow la prima edizione iridata che racchiude tutte le discipline! : Varata la prima edizione dei Cycling World Championships: la rassegna iridata del Ciclismo mondiale, che racchiuderà tutte le specialità, si terrà nel 2023 a Glasgow, in Scozia. Questa kermesse si ripeterà a cadenza quadriennale, sempre nell’anno che andrà a precedere le Olimpiadi estive. Lo scrive cicloweb.it. Per il 2023 è stato scelto il mese di agosto per ospitare le gare, spalmate su due settimane, che coinvolgeranno la bellezza di 13 ...

Ciclismo - Oleg Tinkov : offerta milionaria alla Sky - ma lui nega la trattativa : L’uscita di scena della Sky al termine di questo 2019 sta agitando il mondo del Ciclismo. Mentre la stagione è appena iniziata si pensa già a cosa potrà succedere alla fine dell’anno quando la squadra britannica resterà senza sponsor. La possibile chiusura del team che nell’ultimo decennio ha dominato il Tour de France, e non solo, avrebbe ripercussioni importanti anche sulle altre squadre e sul mercato. Il Team Principal Dave Brailsford ha ...

Trofeo Laigueglia - Ciclismo : gara in diretta tv su Rai Sport il 17 febbraio : La stagione di ciclismo entrerà presto nel vivo. In attesa delle classiche di primavera, tra pochi giorni si disputerà la 56ª edizione del Trofeo Laigueglia. La corsa in linea si articolerà su un percorso di 203,7 Km lungo le strade della Liguria. Gli organizzatori hanno voluto ricalcare quello delle ultime edizioni, con il circuito movimentato nel finale, che proporrà le asperità di Capo Mele e Colla Micheri. L’anno scorso vinse Moreno Moser, ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Sono in ottima condizione. Lottare con Viviani alla Sanremo? Dovrò anticiparlo” : Matteo Trentin ha iniziato al meglio la stagione ed è andato subito a segno nella seconda tappa della Vuelta Valenciana, imponendosi in volata. Il campione europeo ha fatto valere le sue doti sul traguardo di Alicante, impostando in modo perfetto lo sprint finale e battendo il francese Nacer Bouhanni. Il ciclista nostrano, che può vantare anche due Parigi-Tours e tappe a Giro,Tour e Vuelta, racconta le sue sensazioni, intervistato da La Gazzetta ...

Ciclismo – Froome divertito dall’invadente fan in Colombia : il tifoso lo tallona durante l’allenamento [VIDEO] : Chris Froome tallonato da un tifoso in Colombia: il keniano bianco in allenamento si fa sopravanzare dal fan Una ‘sfida’ improvvisata per Chris Froome in Colombia. Mentre il keniano bianco è in ritiro con il Team Sky in Sudamerica viene riconosciuto da un fan che ‘armato’ di bicicletta tenta di stargli dietro. Il talentuoso ciclista in allenamento è divertito dall’entusiasmo del fan che per qualche metro lo ...

Ciclismo - cambio ruote con i freni a disco : le squadre si ispirano alla Formula Uno : L'adozione dei freni a disco nel mondo del Ciclismo professionistico comincia ad essere sempre più diffusa. In questo 2019 sono cinque le squadre del World Tour che sono passate completamente alla nuova tipologia di freni, ma anche altri team delle categorie inferiori hanno deciso di fare lo stesso salto. Se i dischi garantiscono una frenata più potente e sicura - soprattutto in caso di strada bagnata - bisogna anche tener conto dell'aspetto ...

Ciclismo - si avvicina il debutto stagionale di Vincenzo Nibali. Lo Squalo prepara le classiche di primavera e il Giro. E sul contratto… : Domenica 24 febbraio: questa è la data dell’esordio stagionale di Vincenzo Nibali, lo Squalo debutterà all’UAE Tour e negli Emirati Arabi Uniti muoverà i primi passi in un’annata che si preannuncia particolarmente intensa e molto importante per la carriera del siciliano. Il capitano della Bahrain Merida ha posticipato di molto il suo rientro in gara rispetto alle abitudini degli ultimi anni, ha preferito effettuare una ...