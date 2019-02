Uomini e Donne | Roberta si sfoga contro Ida e Riccardo

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno perché gli Uomini hanno voci più belle" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'

Gemma Galgani suora - da Uomini e Donne al convento : cosa sta succedendo : Gemma Galgani suora, da Uomini e Donne al convento: cosa sta succedendo. Un'ipotesi decisamente inaspettata per la dama di Uomini e Donne sempre al centro dell'attenzione per le sue...

Uomini e Donne - Claire Turotti : "Nessuna strategia con Gian Battista" : Claire Turotti, dopo la segnalazione video di Gianni Sperti (che ha documentato l'esistenza di un accordo con Gian Battista per creare uno 'scoop' in puntata) ha rilasciato un'intervista, ad 'Uomini e Donne Magazine' per chiarire, una volta per tutte, le dinamiche della vicenda, a suo dire, non mirate a prendersi gioco della redazione (e della stessa Maria De Filippi che l'ha educatamente rispedita a casa dopo la rivelazione): Ci sono molte ...

Uomini e donne - spoiler trono di Luigi : Giorgia si elimina : Una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e donne è avvenuta lo scorso 7 febbraio e, stando a quanto riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', Luigi Mastroianni è rimasto con due corteggiatrici a poche settimane dalla scelta. Da quanto si apprende, infatti, la giovane Giorgia si è auto eliminata, lasciando campo libero ad Irene e Valentina che, dunque, si contenderanno il cuore del tronista siciliano sino alle ...

Uomini e Donne - Natalia Paragoni : "Ivan? Il classico ragazzo da presentare in famiglia" : Natalia Paragoni, tra le due corteggiatrici di Ivan Gonzalez vicine alla scelta, ad 'Uomini e Donne Magazine', ha spiegato perché è rimasta partcolarmente colpita dal modello spagnolo tanto da scendere le scale del programma per corteggiarlo: Ivan è il classico ragazzo da presentare alla famiglia. Tiene alle sue origini come me e so quanto valga per lui il giudizio dei suoi cari. Esteticamente è inutile dire che sia un bel ragazzo. Per ...

Uomini e Donne - Sonia Pattarino : "Ivan? Voglio uscire dal programma con lui il prima possibile" : Mancano pochi giorni alla scelta di Ivan Gonzalez e una delle sue corteggiatrici, Sonia Pattarino, in una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', ha affidato i tanti dubbi che, durante il trono, hanno ostacolato il proprio percorso come corteggiatrice: In amore ho sofferto e ho fatto soffrire. La fine del mio matrimonio l’ho vissuta come un fallimento, ma ora cerco il lieto fine. Ivan vede in me fragilità e debolezza, ma io non ...