Traffico Roma del 09-02-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 09-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 09FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CHIUSURA TEMPORANEA DI CORSO TRIESTE: ALL’ALTEZZA DI PIAZZA TRASIMENO PER UN INCIDENTE E PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA IN DIREZIONE PIAZZA ISTRIA DEVIAZIONI IN LOCO RALLENTAMENTI PER ALTRI INCIDENTI SEGNALATI IN VIA DELLA FOTOGRAFIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI GROTTA PERFETTA IN ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 12 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane di via Nomentana corso Trieste all’altezza del liceo Giulio Cesare sempre per incidente il Traffico lenta in via Muzio Scevola in prossimità di via Camilla ancora un incidente segnalato in via ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 09 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DEL CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO QUALCHE RALLENTAMENTO IN TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO VERSO SAN GIOVANNI. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO INVECE LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAI SINDACATI, CGIL CISL E UIL. IL CORTEO STA’ ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 09 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PARTITA QUESTA MATTINA. ALLE ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 09 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PARTITA QUESTA MATTINA. ALLE ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 09 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane continua ad essere scarsa la circolazione queste prime ore del mattino nessun problema per gli spostamenti in città circolazione scorrevole anche su Grande Raccordo Anulare e sotto la turbano delle ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 09 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MANIFESTAZIONE CON CORTEO QUESTA MATTINA. PARTENZA ALLE ORE 08.00 DA PIAZZA DELLA ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 09 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE DA SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CHE RALLENTA IL Traffico TRA MONTESPACCATO E LA VIA AURELIA MANIFESTAZIONE CON CORTEO QUESTA MATTINA. PARTENZA ALLE ORE 08.00 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, L’ARRIVO A SAN ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA TANGENZIALE RIDOTTE LE FILE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ORA PRESENTI TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E ALL’ALTEZZA DELLA BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IN DIMINUZIONE LE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE TANGENZIAL EST SULLA STESSA TANGENZIALE ANCORA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E SALTIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA BIVIO PER LA Roma L’AQUILA SI STA IN CODA ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA COLOMBO ALLA TUSCOLANA. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA COLOMBO ALLA TUSCOLANA. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … NULLA E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE ANCORA LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DALLA CITTA’ DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA CODE ANCHE IN TANGENZIALE EST NELL DUE ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DALLA CITTA’, SULLA VIA FLAMINIA C’è UNA LUNGA CODA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA E SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN FILA A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA Traffico IN AUMENTO ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DALLA CITTA’, SULLA VIA ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 14 | 30
VIABILITÀ Roma SABATO 09FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 14:30 (Di sabato 9 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 09FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CHIUSURA TEMPORANEA DI CORSO TRIESTE: ALL’ALTEZZA DI PIAZZA TRASIMENO PER UN INCIDENTE E PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA IN DIREZIONE PIAZZA ISTRIA DEVIAZIONI IN LOCO RALLENTAMENTI PER ALTRI INCIDENTI SEGNALATI IN VIA DELLA FOTOGRAFIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI GROTTA PERFETTA IN DIREZIONE VIGNA MURATA RISENTIMENTI DI Traffico SU VIA DI GROTTA PERFETTA DIREZIONE DEL GRA ED ANCORA IN VIA DI DRAGONE: ALL’ALTEZZA DI VIA GOVANNI SALVATERRA INCIDENTE IN PIAZZALE GREGORIO VII: ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA FERROVIARIO, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE ULTIMO INCIDENTE IN VIA GIACINTO PULLINO: A ALL’ALTEZZA DI VIA BADOERO GIOVANNI ANDREA PER Traffico RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO VERSO ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - astralmobilita : ??? via #Pontina rimosso #incidente tra #CasteldiDecima e #TordeiCenci in direzione #Roma Traffico regolare… - romadailynews : Traffico Roma del 09-02-2019 ore 14:30: VIABILITÀ ROMA SABATO 09FEBBRAIO 2019 ORE 13:20… -
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