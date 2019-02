Musica con Maria Iaiza

Sanremo : La Rua vincono il “Premio AssoMusica 2019” : Assomusica (Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo), presieduta da Vincenzo Spera, premia Pippo Baudo e la band La Rua alla 69° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Si è tenuta oggi, presso la sala stampa dell’Ariston, l’assegnazione del “Premio Assomusica 2019” per i giovani emergenti. Il riconoscimento è stato conferito ai La Rua, la band formata da Daniele Incicco (voce e ...

Sanremo 2019 - con Il Volo c’è il violinista Alessandro Quarta : in Italia poco conosciuto - nel mondo lo chiamano “Musical genius” : Ama farsi ritrarre in fotografia con il “suo” violino appoggiato al mento per sorreggerlo. Alessandro Quarta, classe 1976, salentino, è il classico illustre (da noi) poco conosciuto, che però in giro per il mondo viene chiamato “musical genius”. Vi ricordate quando Roberto Bolle danzò sulle note del brano Dorian Gray in tv su Rai1? Ecco al violino in penombra c’era Quarta. Il 1 maggio 2015 in Piazza San Giovanni ad aprire la serata chi c’era? ...

Intervista – Irene Grandi : «Festeggio i miei primi venticinque anni in Musica con un lungo viaggio» : Irene Grandi è da sempre un’artista che ha fatto della ricerca un suo punto fermo, indipendente, trasgressiva, graffiante e sopratutto mutevole, la sua carriera musicale ha inciso un solco profondo nella musica italiana con successi senza tempo che si sviluppano in universi sonori diversi mescolati tra di loro. Oggi a venticinque anni di distanza dal suo debutto, la cantante di “In vacanza da una vita“, è tornata in coppia con ...

Musica Gianfranco Pasquino Bobbio e Sartori - UBE - Con Gian Carlo Caselli - magistrato : Gianfranco Pasquino , Torino, 1942, , allievo di Norberto Bobbio e di Giovanni Sartori, è professore Emerito di Scienza politica all'Università di Bologna. È James Anderson Senior Adjunct Professor ...

La Musica del futuro secondo gli Ex-Otago : “Si torna allo strumento analogico” : In occasione della 69esima edizione del festival della canzone italiana di Sanremo, abbiamo intervistato all’interno di Casa Siae alcuni artisti che hanno partecipato al Festival. Ci siamo fatti raccontare come immaginano il futuro della musica da più punti di vista che lo influenzano in un’epoca in continua evoluzione dove tecnologia e social la modificano in continuazione. I primi ospiti sono gli Ex-Otago, band partita ...

San Valentino. Michelangelo Giordano torna in Georgia con la sua Musica : Sarà la capitale Georgiana, Tbilisi, ad accogliere il cantautore calabrese per un concerto che si terrà il prossimo 14 febbraio

SANREMO 2019/ La conferma di Baglioni : Musica - e pubblicità - a scapito dello show tv : Per Claudio Baglioni probabilmente la seconda serata è stato il vero debutto del Festival di SANREMO 2019. E ha confermato quanto visto l'anno scorso

Meno Musica - più show Con Virginia il festival decolla : Se la prima serata era stata appesantita dalla lunga carrellata dei 24 brani in gara, quella di ieri si è alleggerita grazie all'ascolto della metà delle canzoni e allo spazio maggiore dato allo ...

Sanremo 2019 - diretta seconda serata : Pio e Amedeo a Baglioni «Rovazzi - è il botulino della Musica italiana - ti serve» : La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 procede spedita. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto per minuto . Questa sera ascolteremo solo 12 cantanti, l'altra...

Golden Creator Award a Il Volo : 1 milione di iscritti su YouTube con il video di Musica che resta : Golden Creator Award a Il Volo per aver superato 1 milione di iscritti al canale YouTube ufficiale. Il trio pop-lirico riceve un importante premio da YouTube nel giorno dell'uscita del video ufficiale di Musica che resta, il nuovo singolo che presenta al Festival di Sanremo 2019, in gara tra i Campioni. Primo estratto dal nuovo disco di inediti, Musica, in uscita il Il Volo si presenta al Teatro Ariston dopo il trionfo con il brano Grande ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Marco Mengoni canta L’Essenziale con Claudio Baglioni e poi un omaggio a un grande della Musica italiana – FOTO e VIDEO : Il Baglioni Show (emh… Sanremo 2019) inizia con Noi no, un’altra hit del repertorio del Claudione Nazionale eseguita con un corpo di ballerini incappucciati. Ma c’è un retroscena: questa canzone stasera sarebbe dovuta essere stata cantata dai 22 Giovani esclusi dalla kermesse a dicembre. I cantanti sono stati convocati dalla Rai pochi giorni fa, in tanti hanno fatto sacrifici (tutti a spese proprie) per ...

Sanremo 2019 - Achille Lauro a Casa Billboard : “Non solo la Musica - vi racconto il mio amore per il cinema e la scrittura” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. Il contenuto esteso di Casa Billboard – che ...

Sanremo - Baglioni svela il mistero : "Con Pravo non partiva la Musica perché pianista era in bagno" : Ieri sera, nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo, Patty Pravo è saltata su due piedi per colpa di alcuni problemi tecnici. Un momento di forte tensione e imbarazzo, momento nel quale ...

Un momento Musicale magico per Giorgia a Sanremo da Come Saprei con Claudio Baglioni a I Will Always Love You (video) : Giorgia torna a Sanremo in occasione del 25° anniversario da E Poi ma non è questo il brano che canta in duetto con Claudio Baglioni. Giorgia infatti approda al Festival di Sanremo 2019 dopo il successo del suo primo album di cover, Pop Heart, che ha conquistato le classifiche di vendita. Dal disco/omaggio alle canzoni ed ai cantanti preferiti di Giorgia, brani ed artisti che hanno influenzato la sua vita artistica, Giorgia sceglie tre ...