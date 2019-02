Fondazione FS - "Treno della neve" Roma-Roccaraso e "Trasiberiana d'italia" : Sempre nuove iniziative di turismo ferroviario su "convogli di un tempo" che "tornano" attraverso spettacolari itinerari su binari troppo a lungo dimenticati e portati a nuova vita dalla Fondazione ...

Fondazione Veronesi : raccolta fondi per la ricerca scientifica contro le leucemie infantili : Durante questi anni la Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare ...

Nasce la Fondazione di Comunità di Milano : una rete promossa dalla Cariplo : Creare un modello solidale che, oltre a rispondere alle emergenze sociali, renda più inclusiva la società. È l'obiettivo della Fondazione di Comunità di Milano, presentata ieri a Palazzo delle ...

Rugby – FIR e Fondazione Telethon insieme per la ricerca : La Federazione Italiana Rugby scende in campo insieme a Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare Sostegno alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Poche parole per riassumere un accordo destinato a caratterizzare in modo forte, nel futuro, le iniziative di responsabilità sociale della FIR. Oggi, allo Stadio Olimpico di Roma, il Presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi ha sottoscritto, alla presenza del ...

Welfare : nasce Fondazione Comunità Milano - rete più vicina a territorio (2) : (AdnKronos) - Giovanni Azzone, presidente della Fondazione di Comunità Milano, ha spiegato che "si aggiunge un nuovo soggetto che non vuole sostituire le tante realtà, ricche, che caratterizzano il nostro territorio, ma vuole aggiungere un tassello, cercando di fare in modo che le diverse anime di M

Emmanuele Emanuele : Fondazione Terzo Pilastro per un mondo nuovo nel Mediterraneo : Così sottolinea il Presidente onorario delle Fondazione Roma "le banche hanno perso la loro posizione privilegiata di strumento primario dell'economia e le stesse fondazioni che dovevano dare una ...

Ecco i 13 vincitori del nuovo bando di crowdfunding della Fondazione CR Firenze : Infine Voa Voa! Onlus punta a finanziare il primo progetto pilota al mondo di diagnosi precoce attraverso lo screening neonatale della Leucodistrofia Metacromatica. "La Fondazione ha dato vita a '...

Fondazione FS - a BIT Milano DG Cantamessa su "rami secchi che tornano verdi" : La Borsa Internazionale del Turismo, BIT, a Milano nei padiglioni di Rho della Fiera dal 10 al 12 febbraio 2019, una delle più importanti manifestazione del settore . Presente, tra i tanti ...

Coldiretti - ANBI e Fondazione Univerde lanciano il concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua” : Educare alla cultura ed al rispetto della risorsa idrica: per aumentare la sensibilità sull’importanza di una sua corretta gestione per la sicurezza ambientale, ma anche come fattore strategico per il futuro dell’agricoltura italiana, Coldiretti, ANBI (Associazione nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) e Fondazione Univerde lanciano il primo concorso fotografico “Obiettivo Acqua”, le cui premiazioni godranno del ...

La Fondazione Umberto Veronesi scende in campo ancora una volta a sostegno della lotta contro i tumori che colpiscono bambini e adolescenti : Dal 3 al 23 febbraio è possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45516 per dare ai bambini e ai ragazzi malati di tumore la speranza di combattere questa terribile malattia e diventare grandi. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei ...