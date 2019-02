ELUANA ENGLARO Uccisa perché non abbiamo sopportato lo scandalo del limite

ELUANA ENGLARO - cosa è cambiato 10 anni dopo : (foto: Getty Images) Udine, residenza sanitaria assistenziale La quiete, 9 febbraio 2009. A seguito della sospensione di nutrizione e idratazione artificiali, dopo un’estenuante battaglia legale condotta dal padre Beppino, muore a 39 anni Eluana Englaro. Dal 18 gennaio 1992, 17 anni prima, la donna si trovava in stato vegetativo a causa di un terribile incidente stradale di cui era stata vittima, e che le aveva causato, oltre a diverse ...

10 anni fa moriva ELUANA ENGLARO - intervista a Marco Cappato : “Italiani chiedono legge su fine vita” : intervista al tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, a 10 anni dalla morte di Eluana Englaro: "Casi come questo hanno aiutato a capire che quello che tanta gente patisce sulla propria pelle non è un fatto privato, ma è comune a tanti individui. Ci vuole una legge sull'eutanasia. Su questo punto l'opinione pubblica è molto più avanti della classe politica".Continua a leggere

Caso Englaro - il papà di ELUANA : “Chi ci ha attaccato non ha mai chiesto scusa” : Beppino Englaro lo ha raccontato a lungo usando sempre la stessa espressione: “Noi genitori di Eluana siamo stati soli per anni. Eravamo come randagi che abbaiavano alla luna”, ricorda all’AdnKronos Salute in occasione di un convegno all’università Statale di Milano, che già nel titolo – ‘Eluana 10 anni dopo’ – richiama la vicenda della donna 38enne di Lecco, morta dopo 17 anni trascorsi in stato ...

Beppino Englaro : 'Il lascito di ELUANA è un diritto che non c'era' - : A 10 anni dalla morte della figlia, dopo 17 passati in stato vegetativo, il padre della donna ha ripercorso la sua vicenda: "Fin dall'inizio abbiamo espresso la sua volontà, il suo è stato forse il ...

ELUANA ENGLARO - il papà Beppino : “Il suo lascito è che chiunque ora può far rispettare un suo diritto” : “Il suo lascito è la possibilità che ora ha chiunque di far rispettare un suo diritto anche quando non potrà più farlo direttamente”. Beppino Englaro ha ripercorso tutta la vicenda della figlia Eluana in un convegno all’università Statale di Milano a 10 anni dalla morte della giovane donna lecchese, allora studentessa 21enne, rimasta in stato vegetativo nel 1992, dopo un incidente stradale, per oltre 17 anni. I genitori portarono ...

ELUANA ENGLARO - dall’incidente alla morte : cronologia di un caso che divise l’Italia : Dieci anni fa moriva Eluana Englaro. Il caso della ragazza che il padre ancora chiama “puledro di libertà” divise l’Italia ed è stata lunga e sfibrante la battaglia di Beppino Englaro per “liberarla”. È il 18 gennaio 1992 quando l’allora 21enne rimane coinvolta in un incidente stradale a Lecco. I medici riescono a strapparla alla morte, ma non a riportarla a una vita normale. Nel violento impatto il cervello ...

Beppino Englaro e la sua battaglia per ELUANA : "Anche grazie a lei l'Italia ha una legge sul fine vita" : Il padre di Eluana ricorda le battaglie giudiziarie: "Lei è stata una vittima sacrificale perché allora la medicina l'ha condannata a vivere in una condizione alla quale ha sempre detto 'no'"

Beppino Englaro : la mia battaglia per ELUANA - anche grazie a lei l'Italia ha una legge sul 'fine vita' : E' stata una battaglia lunga e difficile, si è pagato un "prezzo altissimo" ma per il "sorriso radioso" della figlia Eluana , Beppino Englaro rifarebbe tutto quello che ha fatto. Nel decimo ...