MotoGP | test di Sepang Pecco Bagnaia chiude 2° | ' Non mi aspettavo di andare così forte'

MotoGP - analisi Test Sepang 2019 : la Ducati fa paura - Yamaha e Suzuki crescono bene - la Honda lavora di fino : Ducati, Ducati, fortissimamente Ducati. Si può riassumere in questo modo la tre-giorni di Test pre-stagionali, riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). L’ultima giornata ha proposto un Danilo Petrucci capace di andare a battere il record della pista (in maniera non ufficiale dato che non ci troviamo nel corso del weekend di gara) ma quello che impressiona sono le prestazioni, anche, dei suoi colleghi. Se, ci si poteva aspettare buone ...

MotoGP - Marc Marquez : “Oggi mi sono sentito meglio - adesso pensiamo al Qatar per un test normale” : Marc Marquez lo sapeva perfettamente. La spalla operata nel corso della pausa invernale non avrebbe permesso al campione del mondo in carica di presentarsi nel migliore dei modi ai test di Sepang, in Malesia. Dopo tre giorni nei quali ha dovuto, ovviamente, limitare lo sforzo, il Cabroncito ha provato a stilare un primo bilancio di quanto visto sull’asfalto malese. “Sostanzialmente ho vissuto una tre-giorni davvero strana – ...

MotoGP – Test Sepang - Dovizioso non si fida : “tempi ottimi - ma non ho il riscontro delle Honda” : Il pilota della Ducati ha analizzato la tre giorni di Test di Sepang, conclusa oggi con il quarto tempo a pochi decimi di distacco dal compagno di squadra Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questo pomeriggio i primi Test ufficiali MotoGp del 2019 a Sepang (Malesia). Nella terza ed ultima sessione di prove, tutti i piloti hanno cercato l’acuto al mattino – con temperature più miti e, conseguentemente, migliori condizioni della pista ...

MotoGP - test di Sepang. Danilo Petrucci : 'Il record è una grandissima soddisfazione' : I test di Sepang si chiudono nel migliore dei modi per Danilo Petrucci. Nel terzo giorno di lavoro il pilota della Ducati ha chiuso davanti a tutti. Non solo. Ha anche fatto registrare il nuovo record ...

MotoGP - test Sepang : Ducati - carena innovativa con tre ali. LE FOTO : Nell'ultima giornata di test sale in cattedra la Ducati, con 4 moto nelle prime 4 posizioni. La novità della giornata è la carena, che reinterpreta il regolamento più restrittivo nei confronti dell'...

MotoGP – Test Sepang - Pecco Bagnaia svela : “la simulazione gara è saltata per colpa di una… gastroenterite” : Il pilota della Pramac ha commentato la terza giornata di Test a Sepang, svelando un piccolo problema fisico che non gli ha permesso di completare la simulazione di gara Si chiude in maniera positiva la terza giornata di Test a Sepang per Pecco Bagnaia, riuscito a piazzarsi al secondo posto assoluto dietro Danilo Petrucci, con un ritardo dal ternano di soli 63 millesimi. Un ottimo modo per terminare questa prima sessione del 2019 e ...

MotoGP – Test Sepang - Petrucci sereno : “stare davanti è bello - peccato per la caduta. Dovi? In gara sarà dura lasciarlo dietro” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo l’ultima giornata di Test a Sepang: le parole del ternano, il più veloce oggi in Malesia E’ Danilo Petrucci il più veloce della terza e ultima giornata di Test a Sepang: il ternano della Ducati ha chiuso in Testa alla classifica dei tempi, guidando uno specialissimo poker ‘rosso’. Alle spalle di Petrucci, infatti, si sono piazzati Bagnaia, Miller e Dovizioso e tutti e quattro ...

MotoGP Sepang : Ducati in testa con Petrucci : Sepang -La Ducati vola nella terza e ultima giornata dei test della MotoGp a Sepang. Le moto di Borgo Panigale hanno conquistato le prime quattro posizioni in griglia. Davanti a tutti si è piazzato ...

Test MotoGP Sepang - giorno 3 : domina la Ducati - Petrucci da record. Rossi chiude 10° : Il vicecampione del mondo chiude a +0.299, mentre manca il raffronto cronometrico di Petrucci con questo tipo di assetto: quando il ternano prova l'ultima versione della Ducati, infatti, rimane ...

DIRETTA TEST MotoGP SEPANG 2019 / Streaming video e tv : bandiera a scacchi - nessuno si migliora! : DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG: info Streaming video e orario e classifica dei tempi finale nella terza giornata di prove, oggi 8 febbraio 2019.

MotoGP – Test Sepang - Iannone salta la terza giornata di lavoro : “sto meglio - ma non sono abbastanza energico” : Andrea Iannone costretto a fermarsi nella terza giornata di Test a Sepang: le parole del campione di Vasto Tre giorni di Test complicati per Andrea Iannone: il campione di Vasto, reduce da un’infezione, ha dovuto rinunciare all’ultima giornata in pista con l’Aprilia, cedendo il suo posto a Bradley Smith per completare il lavoro programmato dal team di Noale. “Abbiamo tante novità e quindi bisogna fare un grande ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 8 febbraio. Danilo Petrucci vola - Ducati scatenata! Valentino Rossi si concentra sulla durata : Si sono conclusi i primi Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia) e la Ducati ha voluto alzare la voce nella terza, ed ultima, giornata di prove. La parte più importante del turno si è svolta nella mattinata malese, con Danilo Petrucci che è andato a sbriciolare addirittura il record della pista (dato non ufficiale, non trovandoci nel weekend di gara) con un eccezionale 1:58.239 al decimo dei suoi 32 giri. Il pilota umbro ...

MotoGP – Test Sepang - terminato il Day3 : Ducati show in Malesia - polverizzato il record di Lorenzo [TEMPI] : Danilo Petrucci davanti a tutti nella terza e ultima giornata di Test di MotoGp a Sepang: Ducati show in Malesia, polverizzato il record di Jorge Lorenzo E’ terminata la terza e ultima giornata di Test di MotoGp a Sepang: i piloti hanno completato il lavoro programmato dai team in vista della prossima sessione di prove, in programma tra qualche settimana in Qatar, alla vigilia del primo appuntamento della stagione 2019. Giornata ...

MotoGP – Test Sepang : cala il sipario sulla prima sessione del 2019 - tutte le immagini del Day-3 [GALLERY] : Con la terza giornata di prove, si chiude la prima sessione di Test del 2019 di MotoGp: nella gallery tutte le foto del Day-3 Si conclude oggi la sessione di Test di MotoGp in Malesia, una tre giorni intensa per tutti i team, intenti a sviluppare e mettere a punto le proprie moto in vista dell’ouverture di Losail. Buone le indicazioni per la Ducati, a corrente alternata invece la Yamaha, brillante con Viñales e un po’ opaca con ...