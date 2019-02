Diciotti | Grasso | “Gasparri mandi al tribunale di Catania le memorie di Salvini | Conte e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Mandare ala memoria difensiva di Matteoe i relativi allegati del premier Giuseppe, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro, Danilo Toninelli. È quello che chiede Pietroa Maurizio Gasparri, presidente della giunta per le Immunità del Senato. In alternativa – secondo l’ex procuratore nazionale antimafia – il senatore di Forza Italia commetterà un reato. Giovedì all’organo parlamentare era arrivata la memoria difensiva del ministro dell’Interno, sul quale pende la richiesta di autorizzazione a procedere deldei ministri di. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona aggravato per aver vietato lo sbarco dei 177 migranti, a bordo della nave della Guardia costiera ormeggiata nel porto siciliano. Allegati alla sua memoria,ha prodotto anche due documenti: uno del premiere uno di Di ...