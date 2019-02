Tra i banchi di scuola torna ' Un pozzo di scienza'

Carige - Di Maio fa i nomi dei responsabili della crisi e dei loro sponsor politici : “Commistione Tra politica e banchieri” : La crisi della Carige è dovuta alla”gestione scellerata non solo per l’incompetenza dei manager ma anche per le commistioni della politica”. Lo afferma Luigi Di Maio intervenendo alla Camera, e fa i nomi: Alessandro Scajola, fratello dell’ex ministro, Luca Bonsignore, figlio di un ex eurodeputato, Giovanni Marongi, sottosegretario di Prodi e Alberto Repetto, parlamentare dell’Ulivo. “Nei periodi in cui si ...

Trame Il Segreto : Antolina ricatta il banchiere per ottenere un prestito : Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, Antolina mostrerà la sua natura cattiva. La donna, infatti, prima farà credere ad Isaac di essere incinta, poi tenterà di uccidere Elsa. Ma non contenta, la giovane ricatterà anche il direttore di banca al fine di ottenere un prestito. Il Segreto: Antolina uccide Amancio Dagli spoiler de Il Segreto si apprende che la follia di Antolina verrà smascherata grazie ad Amancio, il padre di Elsa, che troverà ...

Alcol e droga Tra i banchi. In centro massima attenzione : La Spezia - "E' sugli ambienti scolastici che va fatta grande prevenzione, perché è in quelle sedi che può insinuarsi lo spettro dell'abuso di Alcolici e stupefacenti". Lo ha detto il prefetto della ...

Influenza suina Tra i banchi - lunedì scuola chiusa nel Napoletano : I circa 800 alunni dell'istituto comprensivo Don Milani di via Foscolo domani resteranno a casa, in seguito al caso di Influenza suina che ha colpito un bambino di una classe prima elementare, ...

Como più forte in Trasferta Il nuovo segreto di Banchini : Più forti in trasferta. E' stato questo, numeri alla mano, il miglioramento più evidente del Como in questi mesi a cavallo di Natale. E' stato questo il sistema per raggiungere il Mantova in vetta. ...

Roma : donna incasTrata Tra banchina e metro - Tratta in salvo : Una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco a Roma dopo essere rimasta incastrata con una gamba tra la banchina e il convoglio della metropolitana. Squadre del Comando di Roma sono intervenute questa mattina alla Stazione Tiburtina metro B direzione Laurentina: sul posto una squadra, il carro sollevamento e il capo turno provinciale. La donna è stata trasportata presso l’ospedale Policlinico e non è in pericolo di ...

Roma : riattivata metro B dopo soccorsi donna incasTrata Tra treno e banchina : Roma – È stata riattivata poco fa, sull’intera tratta, la Linea B della metropolitana di Roma. Lo stop si era reso necessario dopo che una donna, poco dopo le 9, era rimasta incastrata con una gamba tra la banchina e il convoglio della metro alla fermata della stazione Tiburtina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato la donna subito trasportata dal 118 all’ospedale Policlinico. L'articolo Roma: ...

Manovra - Bagnai (Lega) : “Dopo le elezioni in Ue cambierà la musica”. E Renzi ride Tra i banchi del Pd : Durante la discussione in aula al Senato sulla Legge di Bilancio, in attesa del maxi-emendamento sul quale il Governo porrà la questione di fiducia, dai banchi della maggioranza Alberto Bagnai ha difeso la Manovra: “Quello che dà fastidio alle istituzioni europee non è il 2,4% ma è il deficit di subalternità. Con le prossime elezioni cambierà la musica lassù e la prossima Manovra verrà discussa con interlocutori più attenti alle esigenze ...

Modena : la scabbia torna a colpire Tra i banchi di scuola : Nuovi casi di scabbia sono stati registrati in due istituti scolastici della provincia di Modena. A essere colpiti sono stati due studenti entrambi minori. Il fatto è stato segnalato dall'Azienda Usl di Modena. Trattandosi di una malattia infettiva, sono subito state messe in allerta le due rispettive famiglie, come prevedono i protocolli. La scabbia rappresenta un evento molto raro, basti pensare che lo scorso 9 novembre, poco più di un mese ...

L'Antidroga Tra i banchi? Una sconfitta per la scuola : ... talvolta, del loro sprofondare nell'illusorio mondo delle droghe. Ma fare anche di tutta un'erba un fascio è indice di una svogliata assenza di impegno culturale dell'educatore: ovvio che è meglio ...