Telespazio fornirà servizi di comunicazioni satellitari al Gruppo Grimaldi

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019), una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), e ilhanno recentemente firmato due contratti per rafforzare le capacità didelarmatoriale napoletano sulla propria flotta di navi merci e passeggeri.Il primo accordo prevede la gestione delledi bordo per le navi ro/ro, ro/ro-multipurpose e PCTC (Pure Car & Truck Carrier) della flottache operano tra il Nord Europa, il Nord e Sud America, l’Africa Occidentale ed il Mediterraneo.In particolare,si occuperà della progettazione e della fornitura dei sistemi di bordo per lee dei relativia banda larga, comprensivi di backup, su scala multiregionale. Talisaranno erogati attraverso la piattaforma a copertura globale digestita dal Centro Spaziale del Fucino (L’Aquila).Il secondo ...