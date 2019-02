Sci | Paris pensa alla discesa | La festa la farò a casa

Sci alpino - Dominik Paris : “La pista è bella e mi piace”; Christof Innerhofer : “Sarà una gara con distacchi minimi” : Austria e Norvegia fanno la voce grossa nella prima prova della discesa maschile dei Mondiali ad Are. Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia e ha chiuso la prima prova (disputata su un tracciato che ha visto la partenza abbassata al livello del SuperG per il ...

Mondiali Sci 2019 – Prova di discesa maschile : Paris e Innerhofer si nascondono ad Are : Prima Prova di discesa maschile ai Mondiali di Are: Paris e Innerhofer non accelerano, gli altri big sì. E Mayer va più forte di tutti Dominik Paris e Christof Innerhofer si nascondono, quasi tutti gli altri big no. La prima Prova di discesa maschile ai Mondiali di Are vede uno dei favoriti, Matthias Mayer, stabilire il miglior tempo (1’18″85), davanti al connazionale Hannes Reichelt e al norvegese Alexander Aamodt Kilde. ...

Mondiali Sci 2019 – Ghedina incorona Goggia e Paris : “Dominik può fare il bis in discesa - da Sofia mi aspetto grandi cose” : Kristian Ghedina commenta le prestazioni dei due azzurri medagliati ai Mondiali di sci di Are 2019 e li incoraggia ad ottenere ancora buoni risultati nelle prossime gare “Sono contento per la sua medaglia d’oro. C’era da aspettarselo perché è arrivato ad Are al top della forma e in questo momento è il più forte, poteva perdere solo in condizioni di neve morbida. Ora può fare il bis in discesa dove mi aspetto competitivo ...

Sci - Mondiali - prove di discesa : Paris e Innerhofer prudenti - Mayer primo : Matthias Mayer è stato il più veloce nella prima prova della discesa maschile dei Mondiali di Are, in programma sabato. L'austriaco ha chiuso in 1'18'85 su un tracciato ridotto per via delle ...

Sci - parla Kristina : 'Il mio Paris - heavy metal e cucina. Ha la gioia dentro' : LA VAL D'ULTIMO Il suo mondo. "Costruirsi una casa tutta sua è sempre stato il suo sogno. L'ha fatta a Santa Valburga, proprio dove è cresciuto. È anche il mio paese: noi ci conosciamo sin da quando ...

Sci alpino - Dominik Paris il musicista : il Campione del Mondo che suona in un gruppo heavy metal : Dominik Paris non è solo un fenomeno dello sci alpino ma è anche un provetto musicista. Il fresco Campione del Mondo di superG si diletta infatti anche con la musica come ha rivelato la sua fidanzata Kristina Kuppelwieser in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’altoatesino, che ieri ha trionfato ad Are mettendosi al collo l’agognato oro iridato dopo aver già vinto tre discese nel tempio di Kitzbuehel, fa parte di ...

LIVE Sci alpino - Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA : Dominik Paris torna in pista - Christof Innerhofer cerca le traiettorie ideali : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, quindi, vedremo all’opera gli Uomini-Jet che si cimenteranno tra le porte larghe in un test di capitale importanza. Questa prova, infatti, doveva essere la seconda in ordine di tempo, ma il “caos voli” del weekend scorso ha costretto gli organizzatori a cancellare quella di martedì. A questo punto ...

Sci alpino - Dominik Paris insegue la doppietta superG-discesa : due soli precedenti in passato ai Mondiali. E in combinata…. : Dominik Paris si è laureato Campione del Mondo di superG ai Mondiali di sci alpino ad Are. Per l’altoatesino è la prima medaglia d’oro della carriera, che va a certificare un anno davvero eccezionale per il velocista azzurra, che ha centrato in questa stagione di Coppa del Mondo una straordinaria doppietta a Bormio e soprattutto la quarta vittoria a Kitzbuehel. Le occasioni per salire sul gradino più alto del podio nella rassegna ...

Mondiali Sci 2019 – Paris - la medaglia più dolce e sofferta : “è stata una gerra - si vedeva zero - ho pensato il peggio ma…” : Gioia ed euforia per Dominik Paris dopo la vittoria della medaglia d’oro ai Mondiali di Sci 2019 nel SuperG: l’azzurro trionfa dopo una gara complicata e sofferta “È stata una guerra arrivare“. Le prime sensazioni di Dominik Paris al traguardo non erano quelle di chi pensa di diventare campione del mondo. È partito con il pettorale numero 3, ha commesso un errore nel finale ed era convinto che qualcuno ...

Dominik Paris : band - peso - figlio e compagna. Chi è il campione di Sci : Dominik Paris: band, peso, figlio e compagna. Chi è il campione di sci Dominik Paris ha portato l’Italia sul gradino più alto vincendo oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, la gara di SuperG ad Are. Paris ha vinto la gara battendo la concorrenza di Clarey e Kriechmayr, risultati rispettivamente secondo e terzo nella gara ai Mondiali. Quarto l’altro italiano: Christoff Innerhofer. E non è la prima volta che i due sciatori ...

Dominik Paris - chi è lo Sciatore 'rocker delle nevi' - : Classe 1989, ha conquistato la medaglia d'oro in Super G ai mondiali di Are. Dopo le prime sciate con il padre a 3 anni e mezzo, il campione trentino non ha più abbandonato la neve. Oltre all'agonismo,...

Sci alpino - Mondiali 2019 : quando tornano in gara Dominik Paris e Sofia Goggia? Date - programma e orari delle discese : Dominik Paris e Sofia Goggia hanno dato spettacolo in questi primi due giorni dei Mondiali di sci alpino: in Svezia i nostri portacolori si sono messi al collo l’oro e l’argento, dando nuova linfa alla storia azzurra di questa disciplina. Il ventinovenne di Merano, però, non ha finito qui la propria rassegna iridata: nei prossimi tre giorni, infatti, sarà di scena per le due prove della discesa libera. La gara, in questo caso, si ...

