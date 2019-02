SALVINI A PROCESSO? Il giurista | ecco perché M5s non può far cadere il governo

Adesso il 5 Stelle Morra vuole SALVINI alla sbarra : "Diciamo sì al processo - ci giochiamo la credibilità" : "Io credo che dovremmo chiedere al ministro dell'Interno un'accettazione tranquilla delle decisioni della magistratura". A dirlo non è un membro dell'opposizione, ma un alleato di governo della Lega, il senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra. Che, insomma, dice "sì" all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini chiesta dal Tribunale dei ministri di Catania per il caso della nave Diciotti.Un "sì" un po' controcorrente, visto che nel ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio : L’intervista – Il presidente dell’Antimafia Morra al Fatto : “Dare l’ok al processo SALVINI è nel Dna del M5S” : L’intervista “Dire sì ai giudici o il M5S si gioca la sua credibilità” Il presidente dell’Antimafia Nicola Morra: “Lo spiegano i nostri valori, i politici vanno trattati come gli altri” di Luca De Carolis I Legnanesi di Marco Travaglio “Ma Salvini non ce l’ha un vestito suo?”, domandavamo l’altro giorno nella pagina fotografica sui suoi vari travestimenti. Stavamo per lanciare una sottoscrizione per regalargli una giacca e una camicia ...

Fumata nera dentro M5S sul processo a SALVINI per il caso Diciotti. Ma il No avanza : Hai voglia a dire che non c'entra, che non c'è nessuno scambio, che le rette parallele non si incontrano e se si incontrano non si salutano. Il caso Diciotti procede carsico sotto pelle della maggioranza e interseca tutto, dal decretone su reddito e quota 100 che ha preso il via in Parlamento fino alla tenzone senza esclusione di colpi sul Tav. "Chi la pensa così non ha capito niente né di me né del governo. E ...

Il M5s non ha ancora deciso se votare o no per mandare SALVINI a processo : Sul caso Diciotti, approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini, nel Movimento 5 Stelle ancora nulla è deciso. Decisione 'in alto mare', osserva qualcuno, ma la lettura delle carte, in attesa della memoria che presenterà il ministro dell'Interno, sembra far emergere in alcuni che l'ipotesi tecnica del 'sì per forza' alla magistratura non sia scontata, ...

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : 'Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo SALVINI' : ' Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza', rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Febbraio : Processo SALVINI : il M5S pensa a un referendum fra gli iscritti : Aria di crisi Diciotti, il M5S ci (ri)pensa: “Voto online su Salvini” Minacce – Il leghista: “Se mi danno del rompicoglioni le cose si complicano. Il sì al Processo?. Un grave precedente”. Entro domani arriverà la sua difesa in Giunta di Luca De Carolis Dite qualcosa di Marco Travaglio Manca un mese alle primarie congressuali che daranno al Pd, nel primo anniversario della più grave sconfitta della sua storia, un nuovo segretario. ...

Fico attacca - ancora - SALVINI : "Vada a processo - no alla Tav" : L'Europa oggi è una grande opportunità rispetto al passato, è quel luogo per dibattere e per equilibrare gli stati del mondo. L'Europa deve essere modificata mantenendo le basi reali '. Il presidente ...

Fico attacca (ancora) SALVINI : "Vada a processo - no alla Tav" : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, parla a Che tempo che fa di Fabio Fazio. E su migranti, Tav e processo Diciotti, il presidente della Camera torna a "sfidare" Matteo Salvini. E apre una nuova piccola crisi all'interno della maggioranza."Le persone vanno sempre salvate. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatti sbarcare". Il riferimento è ovviamente a ...