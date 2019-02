Pil | Salvini | Quante previsioni ha azzeccato Ue in ultimi anni? Zero

Stime sul Pil - Salvini : «Non ci hanno mai beccato - vedremo l'anno prossimo» : Secondo voi, se rimetti nelle tasche degli italiani 20 miliardi di euro l'economia va indietro o va avanti? Ci troviamo l'anno prossimo e vediamo se avevamo ragione noi o avevano ragione gli ...

SPilLO/ Con il rincaro del tram Sala vuole sfidare Salvini al Nord : Beppe Sala vuole aumentare il costo del biglietto dei mezzi pubblici a Milano. Una mossa che va oltre le vicende del capoluogo lombardo

Luxuria a scuola parla di transgender - Pillon : «Inaccettabile» L'ex deputata : «Salvini indottrina?» : Non vorrei un mondo con più gay - ha concluso - ma un mondo dove i gay non debbano più subire episodi di bullismo, violenze e discriminazioni».

Fmi come Bankitalia : in Italia la crescita del Pil 2019 scende allo 0 - 6%. Salvini : è Fmi la minaccia : Il Fondo monetario internazionale ha tagliato di 0,4 punti percentuali rispetto ad ottobre la stima sulla crescita del Pil Italiano nel 2019 da +1% a +0,6%, in linea con quanto indicato settimana scorsa dalla Banca d'Italia, lasciando invariata la previsione di un +0,9% nel 2020. Le stime sulla crescita mondiale per il 2019 sono state ridimensionate di 0,2 punti percentuali a un +3,5%, mentre quelle sul 2020 sono state ritoccate ...

Forum di Davos - l'Fmi taglia allo 0 - 6% la crescita del Pil in Italia - Salvini : 'Fmi vera minaccia per l'economia' : ... il quadro delineato dall'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale presentato prima del via al Forum economico mondiale, prevede meno crescita per l'economia ...

Renzi : 'Con noi il Pil era positivo - con Salvini e Di Maio torneremo in recessione' (VIDEO) : E' il giorno dopo l'approvazione del così detto "decretone". Lega e Movimento Cinque Stelle esultano per aver portato a compimento il progetto di regalare agli italiani Quota 100 e reddito di cittadinanza. Due misure fortemente osteggiate dalle opposizioni, che non le ritengono funzionali alla crescita del paese, ma mero assistenzialismo o sistemi per distribuire denaro a fini elettorali. Matteo Renzi parla ancora una volta attraverso la sua ...

Beppe Grillo : “La madre di Matteo Salvini quella sera avrebbe dovuto prendere la Pillola” : Una battuta di Beppe Grillo, ripetuta nel corso del suo spettacolo al Teatro Diana di Napoli, provoca la fredda reazione di Matteo Salvini. Per il co-fondatore del MoVimento 5 Stelle la madre di Salvini avrebbe "dovuto prendere la pillola" la sera che lo ha concepito, e il ministro dell'Interno è solo "un foruncolo sul progresso".Continua a leggere

Grillo - botta e risposta con Salvini sulla mamma del ministro : 'Doveva prendere la Pillola' : La mamma di Matteo Salvini è l'involontaria protagonista di un botta e risposta tra Beppe Grillo e lo stesso vicepremier e ministro dell'Interno. Ad aprire lo scontro è il comico genovese. 'Ho detto ...

Salvini a Grillo : "Mia madre doveva prendere la Pillola? Sorrido" : "Secondo Grillo 'mia mamma doveva prendere la pillola ' invece di partorirmi? Io rispondo, anche a nome della mia brava mamma, con un sorriso ". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini,...

A Marsala la manifestazione Street Parade contro i decreti Salvini e Pillon : Sabato scorso, il centro di Marsala, oltre al consueto shopping natalizio ha visto svolgersi la manifestazione di protesta 'Street Parade', una sfilata di cittadini, associazioni culturali, ...

SALVINI E LE IMPRESE/ I 12 caffè per riconquistare il partito del Pil : SALVINI incontra le associazioni imprenditoriali che hanno manifestato lunedì a Torino. Una svolta importante e significativa per la Lega