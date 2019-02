Nino Tricarico intervistato in occasione di ArteFiera | ‘L’arte deve dare gioia’

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Tra gli ospiti alla rassegna internazionale de Arte Fiera 2019, tenutasi a Bologna il 3 febbraio la redazione di Blastingnews ha incontrato, artista, pittore e scultore di notevole importanza. Lo confermano le numerose mostre degli ultimi anni: a Matera, dal titolo “Infinito bianco” presso il Museo d’Arte Contemporanea di Palazzo Lanfranchi nel 2009; a Napoli “Sulla soglia dell’astrazione.Opere scelte”, organizzata dal Comune di sala Carlo V del Maschio Angioino nel 2014; “Limen et lumen” nella Galleria Civica di Palazzo Loffredo a Potenza nel 2014; “Orme di abissi e di rondini”, nella Galleria Opere e Opera di Matera, sempre nel 2014; “Nei margini del Lirismo Astratto”, al museo FRAC di Baronissi, in provincia di Salerno, nel 2015. Inoltre, è stato ospitato alla 54esima Biennale di Venezia. Ad esprimere in prima persona il suo pensiero sull’arte, è stato lo stesso...