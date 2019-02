Grey' s Anatomy | Gianniotti | la relazione DeLuca-Meredith si intensificherà ulteriormente

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x14 : 'Nuovi record per Meredith e relazioni in crescita' : Fresco di rinnovo ufficiale per una sedicesima stagione e attualmente impegnato con i vertici della ABC per ulteriori rinnovi, Grey's Anatomy si avvicina a grandi passi all'attesissimo record dei 332 episodi, con il quale sorpasserà il diretto concorrente 'E.R Medici in prima linea', come Medical Drama più longevo della tv americana. L'episodio in questione sarà il quindicesimo della stagione in corso e benché la ABC non abbia ancora rilasciato ...

Grey's Anatomy e un rinnovo sempre più vicino per aiutare ABC a recuperare il primato tra le donne : Dobbiamo riconquistare le donne. Questo il grido di battaglia lanciato da Karey Burke da pochi mesi nominata Presidente di ABC Entertainment al posto di Channing Dungey ora passata a Netflix dove si occuperà, tra le altre cose, anche di aiutare Shonda Rhimes nello sviluppo di nuovi progetti. Due donne che hanno di fatto costruito l'ossatura di ABC degli ultimi anni (Dungey-Rhimes) sono quindi andate via e la neo-presidente con un passato ...

Il rinnovo di Grey’s Anatomy 16 è ufficiale (o quasi) e non è detto che sia l’ultima stagione : Sull'ufficialità di Grey's Anatomy 16 non ci sono ormai più dubbi: Karey Burke, la nuova presidente della ABC Entertainment, ha dichiarato ai giornalisti della Television Critics Association durante il consueto tour invernale che le probabilità di un rinnovo per il medical drama sono molto forti, grazie ad un contratto biennale tra gli ABC Studios e la protagonista dello spettacolo, Ellen Pompeo che è valido fino alla stagione ...

Grey’s Anatomy 14 su La7 dall’addio al marito di Jo al crossover con Station 19 : trame episodi 4 e 11 febbraio : Continua la programmazione di Grey's Anatomy 14 su La7, con due episodi in prima visione in chiaro ogni lunedì in prima serata dalle 21.10. La serie ha superato il giro di boa del finale e della première di metà stagione e si prepara al debutto del suo spin-off, Station 19, la serie di ShondaLand dedicata ai pompieri dell'omonima stazione dei vigili del fuoco di Seattle: a fare da collante trai due universi narrativi, che sono contigui, è il ...

Il cancro di Catherine in Grey’s Anatomy - così la storia vera di una sceneggiatrice è diventata fiction : Quando nella prima parte di stagione è emerso a sorpresa il cancro di Catherine in Grey's Anatomy 15 come ennesimo dramma da affrontare (di recente c'era già stato il tumore al cervello di Amelia), in molti hanno gridato all'ennesima crisi di idee originali, al rischio di raschiare il fondo del barile per far proseguire la saga dei dottori del Grey Sloan Memorial Hospital. Non tutti sanno, però, che la decisione creativa di far ammalare ...

Il ritorno di Thatcher in Grey’s Anatomy 15 - perché un incontro dopo 8 stagioni : “Una morte diversa per Meredith” : dopo otto stagioni di assenza, il ritorno di Thatcher in Grey's Anatomy 15 ha rappresentato l'ennesimo lutto da affrontare per la protagonista Meredith Grey: la sfortunata eroina del medical drama ha incontrato il padre con cui non ha mai avuto un vero legame d'affetto in tutta la sua vita nel giorno esatto della sua morte e gli ha detto addio in modo struggente, tenero e malinconico. Un incontro voluto dagli sceneggiatori per permettere alla ...

Grey's Anatomy 15x13 : Meredith vuole parlare a Maggie di DeLuca - forse ha scelto lui : La quindicesima stagione di Grey's Anatomy, sin dall'inizio, ha cercato di creare nei fan di Meredith la speranza che la dottoressa, prima della fine della stagione, riuscisse finalmente ad essere felice con un uomo che non fosse Derek. Già la produttrice esecutiva Krista Vernoff, in un'intervista, aveva dichiarato che in questa stagione Meredith avrebbe ritrovato l'amore. Perciò gli autori hanno 'donato' alla dottoressa Grey ben due ...

Grey’s Anatomy 15×11 con l’incontro di Meredith con suo padre Thatcher e l’operazione di Catherine celebra vita e morte (video) : Un episodio struggente e ricco di pathos, ma anche dinamico, ironico e romantico nella sua capacità di celebrare la vita e la morte: Grey's Anatomy 15x11 ha messo in scena l'incontro di Meredith e suo padre Thatcher e l'operazione di Catherine Avery (ora Fox), dividendo il racconto sostanzialmente in due filoni speculari. Da un lato Meredith si decide a fare visita a suo padre morente, scegliendo proprio il giorno in cui poi Thatcher si ...

Grey’s Anatomy 15X12 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X12 Girlfriend in a Coma va in onda giovedì 7 febbraio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X12: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X12 si intitola Girlfriend in a Coma ispirato all’omonimo brano degli The Smiths, che ...

Le Serie Tv in Italia a Febbraio : da Suburra al ritorno di Grey's Anatomy : Un'alternativa al Festival di Sanremo che imperverserà la prossima settimana è anche rappresentata dalle Serie tv e tra satellite, digitale e streaming non mancano le novità in arrivo a Febbraio in Italia.Cliccando sul video che trovate in apertura di articolo, in pochi minuti potete dare un'occhiata all'offerta in arrivo in questi 28 giorni che compongono il mese di Febbraio a partire dal 1° quando su Netflix saranno caricati Nightfliyers e ...

Grey's Anatomy 15x12 e 15x13 : vecchie e nuove conoscenze come Jennifer Grey : Giovedì prossimo, sulla ABC, andrà in onda il dodicesimo episodio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata è stata scritta da Kiley Donovan e diretta da Debbie Allen, l'interprete di Catherine Avery. Ecco la trama ufficiale. "Durante le festività natalizie Meredith prova a far luce sulla vicende sentimentali che la coinvolgono grazie al supporto di un suo paziente. Il matrimonio tra Miranda e Ben è sempre più in crisi. Nel ...

Svelata la trama dell’episodio di Grey’s Anatomy 15 con Jennifer Grey - tra sparatorie - tuffi nel passato e grandi novità : Sarà decisamente intenso il tredicesimo episodio di Grey's Anatomy 15, in onda il 14 febbraio negli Stati Uniti, a giudicare dalla sinossi ufficiale che è stata divulgata da ABC. Ma soprattutto sarà il primo dei tanto attesi episodi con guest star Jennifer Grey, l'indimenticata Baby di Dirty Dancing. Pochi i dettagli sul suo ruolo: il suo personaggio si chiama Carol Dickinson ma non è chiaro a quale storyline sarà legata tra quelle esplorate ...

L’incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey’s Anatomy 15×11 - anticipazioni video - trama e foto : Già anticipato dai precedenti episodi nella prima parte di stagione, l'incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey's Anatomy 15x11, dal titolo The Winner Takes It All, va in onda giovedì 31 gennaio su ABC negli Stati Uniti (a marzo in Italia su FoxLife, canale 114 di Sky). Il primo sneak peek dall'episodio mostra Meredith recarsi nella casa di cura in cui suo padre, che non vede dai tempi del funerale di sua sorella Lexie, è ricoverato ...

Spoiler Grey's Anatomy 15x11 : il ritorno di Thatcher Grey e l'intervento di Catherine : La quindicesima stagione di Grey's Anatomy prosegue la sua inarrestabile corsa verso l'episodio numero 331 che sancirà il tanto ambito riconoscimento come Medical-Drama più longevo della televisione americana. In attesa della 15x15, giovedì prossimo verrà trasmesso l'undicesimo episodio che il promo ha già definito come il più intenso dell'intera stagione. Accantonati temporaneamente i triangoli amorosi e le vicende sentimentali dei ...