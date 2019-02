Sfida a colpi di foto per scovare gli Unespected Spots di Milano

vanityfair

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Prendiamo una classe di 20 studentesse della Condé Nast Social Academy con tanta voglia di sperimentare.Mettiamo la classe in mano a ungrafo professionista, Stefano Guindani, per una settimana alla scoperta di tutti i trucchigrafici possibili e realizzabili.A questo punto diamo vita a unaa due gruppi, Stefano con 10 studentesse e Andre Boccalini, ambassador e docente della Leica Akademie, con le altre 10 e in mano a ogni gruppo un telefono Huawei Mate20 Pro concamera Leica integrata.LAGirare per le strade digrafare la città in modo inaspettato, creando con le immagini punti di vista inusuali e spot mai visti.Unadigrafia con una sola regola, lerealizzate devono essere connesse a 3 a 3, devono quindi comunicare tra di loro in una storia raccontata in 3 immagini.GUINDANI SQUAD ...