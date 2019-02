Il ministro Salvini torna a Terni

M5s ancora diviso su autorizzazione a processare Salvini. ministro presenta memoria in Giunta : Cinque stelle ancora in bilico su come votare alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Diciotti. Nell'assemblea dei senatori pentastellati, che si è svolta ieri, non sarebbe emersa una linea, piuttosto la necessità di attendere la memoria difensiva che Salvini presenterà alla Giunta per le immunità tra stasera e domani mattina. La Giunta si riunirà giovedì ...

Scontro Salvini-Anpi per un convegno sulle foibe. Il ministro : «Negate le stragi comuniste - via i contributi» : Il convegno non c'è ancora stato ma la polemica è già in corso. A Parma il 10 febbraio dovrebbe tenersi un convegno sulle foibe, l'uccisione di civili italiani da parte dei partigiani jugoslavi e dei ...

Il marito dell'ex ministro Kyenge - Pd - : 'Mi candido per la Lega di Salvini' : ' Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia , sono persone perbene quelli della Lega'. Così Domenico Grispino , marito dell'eurodeputata del ...

Il marito dell'ex ministro Kyenge - Pd - : 'Mi candido per la Lega di Salvini' : ' Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia , sono persone perbene quelli della Lega'. Così Domenico Grispino , marito dell'eurodeputata del ...

Zanotelli contro Salvini : "È un ministro - deve essere processato" : M5s rinnegherebbe sé stesso e cancellerebbe tutto il percorso politico e di consenso elettorale costruito contro la 'casta', soprattuto quella politica, perdendo totalmente la faccia come persone e ...

Martina (PD) attacca Salvini : 'ministro coniglio' - lui risponde con ironia : Un intervento mirato a ritrovare l'unità del Pd quello del segretario uscente Maurizio Martina. Parole che hanno inteso evidenziare come i suoi rivali sono al di fuori del partito e non possono essere in alcun modo identificati con Giachetti e Zingaretti. Parole che, a titolo personale, hanno voluto manifestare la volontà e l'invito a chi lo ascoltava a cercare i nemici dei 'dem' al di fuori di un contesto che, negli ultimi, tempi raramente ha ...

Teramo - lancio di uova al comizio di Salvini : colpita una signora. E il ministro : “Ma chi è ‘sto coglione?” : lancio di uova al comizio del leader della Lega, Matteo Salvini, ad Atri, in provincia di Teramo. “Ma chi è quel coglione che lancia le uova?” si è interrotto, a un certo punto, il ministro dell’Interno. A essere colpita una signora, che Salvini ha fatto salire sul palco. L'articolo Teramo, lancio di uova al comizio di Salvini: colpita una signora. E il ministro: “Ma chi è ‘sto coglione?” proviene da Il Fatto ...

Salvini in Abruzzo - un uovo manca il ministro : "Imbecille - mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi" : Agenzia Vista, Teramo, 03 febbraio 2019 Salvini in Abruzzo, un uovo manca il ministro: 'Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi' 'Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi'. Cosi ...

“Magistrati tutti di sinistra - lascino stare il ministro”. Diciotti - ai gazebo della Lega militanti salviniani all’attacco : “Prima è toccato ad Andreotti, poi a Craxi, poi a Berlusconi, ora a Salvini”. Questo il pensiero e le parole dei militanti della Lega, che tra ieri e oggi si stanno recando ai gazebo in quasi 2000 piazze italiane per raccogliere le firme a favore del ministro degli Interni nella vicenda della Diciotti e dell’autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. La paura è che “i magistrati sono tutti di sinistra e che ...

Salvini gioca (come Berlusconi) la carta del perseguitato : “Sono il ministro più denunciato e indagato della storia” : “Sono stato la persona che ha subito più processi, non solo in Italia, ma nel mondo e in ogni epoca. Sono l’uomo politico più perseguitato di tutta la Storia, di tutte le epoche del mondo”. Una pausa per lasciare suspense al pubblico. E poi: “Non sono comunque impensierito”. Non siamo ancora a questi livelli, ma a sentire – e vedere – Matteo Salvini nella sua domenica di campagna elettorale in Abruzzo ...

Salvini ad Atri - lanciate uova contro il ministro : “Imbecille - che atto rivoluzionario” : Impegnato in un comizio ad Atri (Teramo), il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è interrotto quando un uovo è stato lanciato da uno sconosciuto contro di lui è andato a infrangersi su una signora. “Chi è quel cogl...? Mia nonna mi faceva l'uovo sbattuto ma se ne avessi tirato uno mi avrebbe tirato due schiaffoni”, ha reagito il leader della Lega.Continua a leggere

Diciotti - il Pd insulta Salvini : "Coniglio". E vuole sfiduciare il ministro : L'ultima trovata del Pd si chiama "mozione di sfiducia". Mentre i candidati alla guida del partito, o di quello che ne rimane, dibattono alla convezione nazionale, in Italia si discute di Tav e caso Diciotti. Lega e M5S sembrano allontanarsi sempre più su questi due temi e i grillini sarebbero pronti a una "ritorsione" contro il leader della Lega: lo stop alla Torino-Lione in cambio dell'immunità. Se volessero dare il loro assenso per ...

Terremoto - ministro Salvini : “Più poteri ai sindaci per snellire” : Matteo Salvini, a Campli, in Abruzzo ha parlato anche di ricostruzione post Terremoto, sottolineando che “non e’ possibile che a Teramo ci siano ancora 4mila persone fuori dalle abitazioni“. E’ necessario “dare piu’ poteri ai sindaci, per ricostruire, snellire, per accelerare. Ma sia ben chiaro prima vengono gli abruzzesi, prima vengono gli italiani e dopo vengono tutti gli altri paesi del ...

Gestione dei lupi - il ministro Costa annuncia il Piano nazionale ma sui «prelievi» deciderà Salvini : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter La Guardia di Finanza si riorganizza: ecco le novità ...