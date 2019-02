Sanremo | i nomi dei 5 cantanti favoriti secondo gli scommettitori

Sanremo - la pesante accusa di Iva Zanicchi : 'Contro di me ci fu un complotto'. Nomi e cognomi : Certo, conosciamo tutti i problemi legati a quel mondo: sono nomadi, non hanno una residenza, ma se si comportassero anche bene'. I suoi ultimi Sanremo le hanno portato qualche amarezza. Nel 2003 ...

Sanremo - la pesante accusa di Iva Zanicchi : "Contro di me ci fu un complotto". Nomi e cognomi : «Mi può richiamare tra tre minuti, ché sto preparando le inalazioni a mio marito con 40 di febbre?». In questa richiesta sta tutta la cifra umana di Iva Zanicchi, l'anti-diva per eccellenza, che si muove con disinvoltura tra i salotti tv e la cucina di casa. Viene quasi naturale intervistarla ora, a

Sanremo 2019 : ospiti ufficiali e nomi papabili per serata. Chi sono : Sanremo 2019: ospiti ufficiali e nomi papabili per serata. Chi sono ospiti Sanremo 2019 e nomi Manca ormai meno di un mese alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il sipario del Teatro Ariston si aprirà il 5 febbraio prossimo per richiudersi poi, serata dopo serata, il 9 febbraio. Sanremo 2019: i partecipanti Il prossimo Festival della Canzone Italiana sarà condotto da Claudio Baglioni insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ...

Sanremo 2019 - il conflitto di interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia : ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11 : La notizia di un presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo è tornato al centro della scena dopo il servizio di Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano: Paola Turci, Nino D’Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek. A cui si aggiungono Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade e ...

Sanremo Young 2019 - i nomi dei 20 concorrenti : Manca poco meno di un mese all'inizio della seconda edizione di Sanremo Young, il talent satellite del Festival della Canzone Italiana dedicato a cantanti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che avranno l'opportunità di gareggiare per quattro settimane sul palco dell'Ariston. La trasmissione, che verrà condotta da Antonella Clerici nella prima serata di venerdì e sarà trasmessa su Rai1 dal 15 febbraio al 15 marzo 2019. ...

Claudio Bisio - scelti gli stilisti che lo vestiranno al Festival di Sanremo : i nomi : Sanremo: resi noti i nomi degli stilisti che lo vestiranno Claudio Bisio al Festival Chi saranno gli stilisti che vestiranno i tre conduttori del Festival di Sanremo quest’anno? Grazie al settimanale Oggi, e per il momento, sappiamo i nomi delle case di moda scelte da Claudio Bisio. Il conduttore, stando a quanto scritto, sfoggerà un […] L'articolo Claudio Bisio, scelti gli stilisti che lo vestiranno al Festival di Sanremo: i nomi ...

Zen Circus a Sanremo 2019 : chi sono - canzoni e nomi : Zen Circus a Sanremo 2019: chi sono, canzoni e nomi La band rock Zen Circus è composto da Andrea Appino (voce e chitarra), Karim Qqru (batteria), Massimiliano “Ufo” Schiavelli (basso) e Francesco Pellegrini (chitarra). Conosciamo meglio gli Zen Circus Il frontman del gruppo, Andrea Appino, è nato a Pisa il 23 dicembre 1978. Nel 2013 Andrea ha pubblicato il suo primo album da solista “Il testamento”. Invece Karim ...

Festival di Sanremo 2019 - i cachet (astronomici) dei conduttori : Sanremo 2019, manca meno di un mese al Festival della canzone italiana. La kermesse andrà in onda da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio. Ovviamente già non si parla d’altro. Anche quest’anno, come lo scorso anno, il padrone di casa, al teatro Ariston, sarà Claudio Baglioni. Ma al suo fianco non ci sarà di nuovo Michelle Hunziker. Né ci sarà Pierfrancesco Favino. In molti avevano pensato che i conduttori, dato il successo dello scorso anno, ...

Adriano Aragozzini smentisce Renato Zero sul caso Mia Martini a Sanremo ’89 ma arretra sui nomi di chi la ingiuriò : Adriano Aragozzini smentisce Renato Zero sul caso Mia Martini a Sanremo ’89. Durissime le parole comparse sulle pagine di fattoquotiano.it, nelle quali è intervenuto per rispondere alla dichiarazioni rese da Loredana Bertè nel corso della conferenza stampa di presentazione di Io sono mia. “Chi organizzò quel Festival non la voleva, allora è intervenuta una persona con cui è stato preparato un contratto, attraverso il quale questa ...

Ufficiali i primi nomi degli ospiti del Festival di Sanremo 2019 da Elisa a Giorgia : news dalla conferenza stampa : Sono confermati i primi ospiti del Festival di Sanremo 2019. Dopo le voci insistenti che si sono susseguite negli ultimi giorni, Claudio Baglioni ha finalmente sciolto le riserve sulla presenza di alcuni degli artisti che renderanno l'evento speciale e tutto italiano, così com'è voluto dal suo direttore artistico. Tra i confermati compare il nome di Giorgia, ormai di casa al Festival di Sanremo. L'artista romana ha appena rilasciato il suo ...

Anticipazioni Sanremo 2019 - svelati i nomi dei nuovi conduttori : il debutto di Bisio : Cresce l'attesa per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2019, che vedremo in onda su Raiuno a partire da martedì 5 febbraio in prime time alle ore 20,45. In queste settimane, il direttore artistico Claudio Baglioni, sta mettendo a punto quelle che saranno le novità di questa nuova edizione della kermesse canora, tra gli eventi più attesi in assoluto dal pubblico. A distanza di pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione del ...

Sanremo - i nomi di tutti i Big in gara al Festival : Durante la seconda serata di 'Sanremo Giovani' è stato dato l'annuncio di undici dei Big che saliranno sul palco dell'Ariston al Festival di febbraio. Sono Nino D'Angelo e Livio Cori con 'Un'altra ...