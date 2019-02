Ora è ufficiale | Savona alla Consob Al premier l' interim del ministero Pd all' attacco

Consob - Ora è ufficiale : Savona presidenteConte prende l'interim agli Affari europei : Il ministro per gli Affari europei alla guida della Consob, l'organismo di controllo che regola la Borsa in Italia. Per Marcello Minenna, candidato del M5s, si profila invece la poltrona di segretario generale. Il Pd: "E' incompatibile"

Presentazione Yamaha ufficiale 2019 : data - Orario e dove vederla : Presentazione Yamaha ufficiale 2019: data, orario e dove vederla Yamaha M1 2019, la Presentazione Honda e Ducati hanno già presentato le proprie moto, ora tocca alle due Yahama di Valentino Rossi e Maverick Vinales. La Presentazione ufficiale si terrà a Jakarta, Indonesia, il prossimo 4 febbraio. L’evento – inizio ore 4.45 in Italia – potrà essere seguito da appassionati e tifosi sui canali social e Youtube della casa di Iwata. ...

Cori razzisti - ufficiale : partite sospese tempOraneamente dopo due episodi : Il Consiglio Federale ha deciso di modificare la procedura di sospensione temporanea delle partite in caso di Cori razzisti: come annunciato dalla Figc si scende da tre a due richiami. Al primo ...

La versione PC di Metro Exodus come esclusiva tempOrale dell'Epic Games Store? Ecco il commento ufficiale di THQ Nordic : THQ Nordic ha commentato, via Twitter, il fatto che Metro Exodus sarà un'esclusiva temporale dell'Epic Games Store, agguerrito concorrente di Steam.come sottolineato da THQ, la decisione di lanciare il titolo sullo store di Epic in esclusiva temporale è stata presa da Kock Media, responsabile dei giochi Deep Silver, che di fatto possiede i diritti sull'IP.THQ Nordic non esclude inoltre la possibilità che uscite in esclusiva del genere possano ...

Elisabetta GregOraci non rinuncia a Made in Sud : presto la conferma ufficiale : Made in Sud 2019, Elisabetta Gregoraci pronta al ritorno in Rai: la showgirl sarebbe vicina al firma del contratto Nelle ultime settimane è stato detto e scritto molto sul possibile ritiro dalle scene di Elisabetta Gregoraci. Secondo voci sempre più insistenti la showgirl sarebbe stata sul punto di rinunciare alla conduzione di Made in Sud […] L'articolo Elisabetta Gregoraci non rinuncia a Made in Sud: presto la conferma ufficiale proviene ...

Pamela Mastrogiacomo senza commemOrazione ufficiale : Il sindaco di Macerata Romano Carancini nega ogni possibilità di commemorazione ufficiale ad un anno di distanza dal terribile massacro subito da Pamela Mastropietro."Domani non ci sarà nulla. L"amministrazione comunale non organizzerà nessun evento correlato alla data. Credo che questo debba essere il compito della comunità rispetto al ricordo di Pamela". Le parole pronunciate dal primo cittadino in un"intervista rilasciata ad "Adnkronos", ...

Calciomercato Atletico Madrid - arriva MOrata : è ufficiale : Un anno e mezzo al Chelsea e ora il ritorno a Madrid, sponda Atletico. È ufficiale: Alvaro Morata torna in Spagna, in quella squadra affrontata tante volte da avversario nei derby con la maglia del ...

Meghan Markle e i bagarini della moda : l'abito di H&M sold out sul sito ufficiale e venduto su eBay a prezzo maggiOrato : Se sul sito di H&M il tubino premaman color panna si trovava a 29,99 euro , nella versione italiana dell'e-shop è ancora disponibile, , sul sito di aste online più noto al mondo ecco che lo si può ...

Inter - ufficiale l'addio di Thohir : LionRock Capital è il nuovo socio di minOranza : LionRock Capital sosterrà pienamente l'obiettivo chiave dell'Inter, per rendere il Club una delle società migliori del mondo, dentro e fuori dal campo'. LionRock Capital acquisisce il 31,05% di FC ...

Calciomercato : Higuain al Chelsea - è ufficiale. 'Non vedo l'Ora di iniziare' : L'ufficialità è arrivata quando erano da poco passate le 21:30 in Italia: Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea , un'importante opzione per Maurizio Sarri che lo ritrova dopo la sua ...

Higuain al Chelsea - Ora è ufficiale! : ROMA - Gonzalo Higuain è ufficialmente un giocatore del Chelsea. L'argentino, come annunciato dal sito ufficiale del club inglese che gli dà il benvenuto a Stamford Bridge, raggiunge Sarri con la ...