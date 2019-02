L' effetto gialloverde contagia i Comuni | parte la corsa alle tasse

ilgiornale

(Di martedì 5 febbraio 2019) Sta per cedere anche una roccaforte leghista come Busto Arsizio: la giunta intende alzare l'addizionale comunale dallo 0,4 allo 0,8 per mille. Il sindaco si è scontrato con l'opposizione sostenendo che in passato avessero proposto loro l'aumento del prelievo, ma una cosa è certa: a rendere possibile il rialzo delle aliquote è stata la prima legge di bilancio del governo.Non era sfuggito il fatto che con la manovra approvata in extremis si fosse deciso di togliere il blocco agli aumenti di Imu, Tasi e addizionali Irpef che resisteva dal 2016. Uno studio di Moody's ha valutato in due miliardi il possibile aumento del gettito delle imposte locali a seguito del "liberi tutti" voluto dal governo. L'agenzia stimava che "circa l'80% degli enti locali in Italia potrebbe cogliere l'opportunità di aumentare lenel corso del 2019", considerando che, ad esempio, in oltre metà dei ...