Infortunio Messi | Barcellona in ansia

Infortunio Messi - la Pulce a rischio per il prossimo Clasico? : Infortunio Messi , gli aggiornamenti sulla Pulce – La scena, come molte volte gli capita, se l’è presa lui anche ieri in occasione dell’ultima giornata della Liga spagnola. Leo Messi è stato protagonista indiscusso ieri nel pareggio casalingo del Barcellona contro il Valencia: un 2-2 firmato dal numero 10 argentino che praticamente da solo ha rimontano […] L'articolo Infortunio Messi , la Pulce a rischio per il prossimo ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2018 : Yuzuru Hanyu non recupera dall’Infortunio. Al suo posto Keegan Messing : Tutti gli appassionati lo temevano da tempo, purtroppo oggi è arrivata l’ufficialità. Per il secondo anno di seguito, Il Campione Olimpico in carica Yuzuru Hanyu salterà le Finali del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, in programma a Vancouver (Canada) dal 6 al 9 dicembre. La conferma è arrivata dalla federazione giapponese; l’alieno, che già non risulta più nell’elenco degli iscritti, non è riuscito a ...