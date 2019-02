Horn | TG | | tre cavalli travolti e uccisi da un treno

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : tre giorni di altissimo livello sulla LauberHorn : Se in Formula Uno ci sono Monte-Carlo e Monza e nel tennis Wimbledon e Roland Garros, nello sci alpino non possiamo non citare che Wengen e Kitzbuhel come “grandi classiche”. Quelle piste nelle quali tutti vogliono correre e sulle quali chiunque vuole mettere la propria firma. Il mese di gennaio, come tradizione del Circo Bianco propone proprio questa doppietta, e questo fine settimana prenderà il via con la tre-giorni di ...