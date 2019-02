Hamsik vola in Cina | raggiunto l’accordo | mancano solo piccoli dettagli burocratici

Napoli - clamoroso addio di Hamsik : il giocatore lascia il club azzurro e vola in Cina : Ultima partita oggi in maglia azzurra per Hamsik, per il quale c’è una trattativa in corso con i cinesi del Dalian Marek Hamsik è pronto a lasciare il Napoli, il centrocampista slovacco ha giocato contro la Sampdoria la sua ultima partita con il club di De Laurentiis. Cafaro/LaPresse La prossima squadra sarà il Dalian, società cinese che già qualche giorno fa aveva chiesto a Lazio e Torino la disponibilità a cedere Immobile e ...