Berlino: +1,5% Pil per spese militari

La Germania aumenterà le sue.Lo scrive Der Spiegel.Il governo tedesco avrebbe presentato alla Nato un "documento strategico": si prevede una crescita degli investimenti per la Bundeswehr, l'esercito federale, e per l'aggiornamento degli armamenti. Investimenti che supererebbero l'1,5% del Pil già approvato fino al 2024. La spesa per la difesa crescerebbe dagli attuali 43,2mld di euro a oltre 50mld. Il presidente Usa,Trump,aveva criticato la Germania, accusandola di non contribuire a sufficienza alleNato.(Di mercoledì 6 febbraio 2019)