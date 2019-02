Aosta | scontro sulle piste da sci | grave una bambina di 7 anni

Val d' Aosta - grave una bambina di 7 anni dopo lo scontro in pista con uno snowboarder : L'incidente a Valtournenche dove piccola stava sciando con i familiari. Trasportata in elicottero a Torino

Sette morti in Valle d’ Aosta dopo scontro aereo-elicottero : È di Sette morti e due feriti gravi il bilancio dell'incidente aereo avvenuto sul ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta, dove sono precipitati un elicottero e un aereo da turismo francese dopo una collisione. Questa mattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi dagli uomini della Protezione civile e dalle guide del Soccorso Alpino Valdostano. Sul luogo dell'incidente anche Vigili del fuoco, unità cinofile e militari della Scuola alpina ...

Aosta - 7 morti nello scontro tra elicottero e aereo : arrestato il pilota francese : La procura di Aosta ha disposto il fermo del pilota francese Philippe Michel che guidava l'aereo da turismo che ieri si è scontrato contro un elicottero, provocando la morte di sette persone e il ferimento di altre due. Il pilota è attualmente ricoverato in ospedale ed è in stato di choc: "Non è ancora in grado di ricostruire quanto accaduto", riferisce il suo legale.Continua a leggere