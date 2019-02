: 41bis,Garante: condizioni inaccettabili - TelevideoRai101 : 41bis,Garante: condizioni inaccettabili -

Lemateriali in alcune sezioni per detenuti sottoposti al regime del 41 bis, il cosiddetto carcere duro, "risultano". Così ilnazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale dopo una visita in tutte le sezioni dove si applica il 41 bis: Le "principali criticità" riguardano "le situazioni soggettive relative alle reiterate proroghe del regime" e all'inserimento di alcuni detenuti "in aree riservate" che finiscono per costituire "un regime nel regime".(Di martedì 5 febbraio 2019)