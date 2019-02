Pakistan | le donne che hanno il coraggio di andare in bicicletta

Benazir Bhutto - 30 anni dalla sua elezione. Cos’è cambiato per le donne in Pakistan? : Sono trascorsi 30 anni da quel 2 dicembre 1988, data in cui Benazir Bhutto divenne la prima donna a essere eletta primo ministro in un Paese islamico, il Pakistan. Benazir Bhutto ce l’aveva fatta. Una delle poche donne al mondo che era riuscita a sfatare il cliché che vede le donne in molti Paesi musulmani essere considerate come delle nullità. Non è facile essere donne nell’Islam ed è ancora più difficile quando si tenta e si riesce poi a ...