Venezuela | in migliaia in piazza contro Maduro Le immagini

Venezuela - in migliaia in piazze rivali : 20.56 piazze contrapposte a Caracas. Dal palco di Las Mercedes, a est della Capitale, il leader dell'opposizione Guaidò ha invitato i suoi sostenitori a "continuare a manifestare nelle strade" annunciando una nuova mobilitazione contro il presidente Maduro il 12 febbraio. "Il cambiamento è vicino" ha assicurato, annunciando aiuti umanitari in arrivo via Colombia e Brasile. "Il colpo di stato è fallito, abbiamo vinto noi con la pace",dichiara ...

Migliaia di manifestanti in Venezuela - Maduro : 'Fallito il colpo di stato' : Nel giorno delle grandi manifestazioni di piazza in Venezuela, con Migliaia di sostenitori scesi in strada per sostenere da una parte Nicolas Maduro e dall'altra il capo dell'opposizione Joan Guaidò, ...

Venezuela - Guaidò ai migliaia in piazza : "Maduro è rimasto solo" : MADURO: ASSEDIO USA - "La fallita politica imperialista non è riuscita e non riuscirà a sottomettere la dignità del popolo Venezuelano". Nicolas Maduro ha twittato così mentre centinaia di migliaia ...

Venezuela - capo Aeronautica riconosce Guaidò : “Maduro ha due aerei - se ne vada”. Centinaia di migliaia di persone in piazza : “Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente Juan Guaidò“. Si apre così il video con cui Francisco Esteban Yanez Rodriguez, generale dell’Aeronautica militare Venezuelana, riconosce Juan Guaidò come “presidente incaricato” del Venezuela. Yanez Rodriguez, che si presenta qualificandosi come direttore della pianificazione strategica dell’alto comando militare dell’Aeronautica, dice ...