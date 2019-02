Juve | altro scippo al Real | offerta da 45 milioni per Marcelo

Juventus - in Italia sei Ok ma per vincere in Europa serve altro : La Juventus demolisce tutti. Almeno in Italia. I bianconeri continuano a vincere pur senza esprimere un gioco fluido.Continua la corsa della Juventus verso un nuovo titolo di Campioni d’Italia. I bianconeri, all’Olimpico, pur soffrendo hanno portato a casa tre punti pieni. Il massimo risultato con il minimo (molto minimo sforzo). Il primo tempo della squadra di Allegri è stato a dir poco disarmante per i tanti errori fatti e la ...

Non solo Juve-Inter - un altro club italiano su Darmian : Aumenta ancora di più la concorrenza per Mattia Darmian. Anche la Fiorentina infatti, sta sondando il terreno per il terzino del Manchester United. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Un altro regalino per Allegri. La Juventus è imbattibile : chi arriva dal Man United : Archiviato il successo in Supercoppa, il primo della stagione bianconera, la Juve si rituffa nel campionato dove spera di chiudere i giochi il prima possibile: l' idea di Allegri è di mettere in cascina il maggior numero di punti così da arrivare a marzo, quando la Champions entrerà nel vivo, con un

Juventus - CR7 si prende un altro trofeo. Dybala assente : prestazione opaca : sempre la solita Juventus: 1-0 firmato da Cristiano Ronaldo, che decide a modo suo la Supercoppa e conquista il suo primo trofeo con la maglia bianconera. Se il portoghese brilla, Dybala non convince: ...

Juventus - ci risiamo : clamoroso rigore non fischiato al Milan - altro regalo dell’arbitro [FOTO] : rigore JUVE-Milan – Si è conclusa la finale valida per la Supercoppa, si sono affrontate Juventus e Milan, successo per la squadra di Massimiliano Allegri grazie alla rete messa a segno da Cristiano Ronaldo nel finale. Partita non entusiasmante per i bianconeri che hanno vinto contro una squadra nettamente inferiore, divario tecnico che però non si è visto in campo. In più altro clamoroso aiuto arbitrale, rigore incredibile non ...

Juve - sfuma Balerdi : accordo con un altro top club europeo : Seguito dalla Juventus , Leonardo Balerdi può finire in Bundesliga . Come scrive il Corriere dello Sport , il 19enne difensore del Boca ha un principio di accordo con il Borussia Dortmund: contratto da 5 anni e ruolo da protagonista. I bianconeri sono sempre più lontani.

Jordi Alba Juventus - i bianconeri sognano un altro colpo a parametro zero : Jordi Alba Juventus – Caccia ai parametri zero infinita in casa Juventus. Chi pensava che la ricerca dei colpacci a costo praticamente inesistente si esaurisse con il “solo” Aaron Ramsey, si dovrà presto ricredere. E questo perché la dirigenza bianconera starebbe preparando un altro botto di primissimo ordine. Dalla Spagna infatti segnalano come il club […] L'articolo Jordi Alba Juventus, i bianconeri sognano un altro ...

[Il commento] Juventus-Milan è un altro calcio alla dignità italiana dopo le bombe che devastano lo Yemen : ... da ieri negli Usa, non protesterà per questo atteggiamento degli americani che puniscono l'Iran ma non i sauditi, i loro maggiori clienti di armi al mondo. In Yemen è in atto la più grande crisi ...

Altro che Juve-Napoli - la Premier ci emoziona perché non é scontata : Per esempio il modo in cui Lovren, difensore centrale dei Reds e della Croazia vice campione del mondo, si è fatto uccellare da Aguero sul primo gol della partita è da ragazzi: ha permesso all'...

Juve - retroscena Ramsey-Ronaldo : c'è un altro colpo argentino per giugno : ' Ramsey ha scelto la Juve per Ronaldo'. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport in prima pagina: 'colpo piazzato, sorpasso sul PSG: decisivo CR7. E per giugno c'è il colpo argentino, Romero del Genoa'.

Juve - altro record : ha chiuso il 2018 imbattuta in serie A lontano da Torino : Mercoledì a Bergamo è arrivato un altro record per la Juventus, che ha chiuso il 2018 imbattuta in trasferta in serie A. In 18 partite, ha ottenuto 15 successi e 3 pareggi, 1-1 a Crotone, 0-0 a Roma ...

Una super Juve con - l'altro - Super Mario : 'Mandzukic è straordinario' : Torino - La Juve si specchia in Cristiano Ronaldo, ma vince con Mario Mandzukic . Uno che non parla mai, gioca tantissimo e soprattutto segna gol pesanti: si è preso il ruolo di 'ammazzagrandi' in ...

Pogba-Juventus - arriva un altro grande indizio - : Ma l'atmosfera non è delle migliori: il francese campione del mondo è stato multato dopo il post in cui ha infierito su José Mourinho dopo l'esonero del portoghese, ed è stato ferocemente redarguito ...

Juventus - Isco altro nome per il mercato che verrà : le ultime : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco altro nome per il ...