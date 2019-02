Soldi ai partiti | la politica è sempre più povera | i dati

termometropolitico

(Di venerdì 1 febbraio 2019)ai, lapiù, iE’ tempo di vacche magre per i. Le entrate sono in netto calo. Come in una tenaglia concorrono alla cosa sia la disaffezione del grande pubblico, conmeno iscritti e militanti, sia il cambiamento delle leggi sul finanziamento pubblico.A questo si aggiunge il fatto che non c’è nel nostro Paese come nel mondo anglosassone una tradizione di donazioni private da parte di imprese, fondazioni, singoli milionari. E’ al di fuori della nostra cultura di riferimentoI numeri di Openpolis sono chiari. Tra il 2013 e il 2017 c’è stato un crollo da 88,6 a 33,5 dei milioni di euro incassati daiQuesta diminuzione è dovuta alla progressiva cancellazione dei rimborsi elettorali, che per esempio nel 2013 ammontavano a 40 milioni per iregistrati. Nel 2017 tuttavia ...