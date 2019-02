“Sei una befana” | maestre insultano bimba down di 4 anni e picchiano i suoi compagni

Shalpy contro Ornella Vanoni : “Sei una mummia - troppo vecchia per capire - ritirati. Dovresti essere già in casa di cura” : “Esperienza negativa, trasmissione bruttissima”. Shalpy non ci sta e, seppur a scoppio ritardato, risponde a Ornella Vanoni che durante l’ultima puntata di Ora o mai più, il programma cult del sabato sera di Rai 1, l’ha punzecchiato a dovere. “Ti ho 6 perché sei vittima, vittima di un signore vestito così”, ha detto a Donatella Milani, che cantava insieme a lui il suo successo Rocking Rolling. Lì per lì Shalpy, vestito in maniera ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari al vetriolo contro Gemma Galgani : “Sei una mummia ammuffita” : Un’acceso scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ha animato la puntata di Uomini e Donne di lunedì. La dama si è detta infatti stanca dei commenti dell’opinionista e, appena arrivata in studio, si è lanciata in un attacco contro di lei: “Oggi sono agguerrita, perché sono stufa delle sue considerazioni inadeguate e improprie. Nei miei confronti hai una disonestà intellettuale” ha detto la Galgani rivolgendosi alla ...

Meghan Markle - il commento al vetriolo di una volontaria : “Sei una bella cicciona” : La nascita del royal baby è attesa per la fine di aprile, intanto però il pancione di Meghan Markle diventa sempre più evidente, tanto che c’è chi pensa si possa trattare di due gemelli. Intanto però, proprio per le forme arrotondate della gravidanza, la moglie del principe Harry è stata protagonista di un divertente siparietto. Mercoledì Meghan ha fatto visita alla Mayhew Animal Home, una struttura che si prende cura degli animali ...

“Sei anni fa ero obeso e depresso - ma viaggiare mi ha curato. Essere felici è una scelta - e chi non lo è ha paura” : Ha un volto pulito e lo sguardo brillante Terence Biffi, quello di chi ha mangiato sotto tanti cieli diversi e riso con altrettante persone, pur non parlando la loro stessa lingua. Albania, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Bosnia, Serbia, Turchia, Pakistan, Iran, Azerbaijan, Kazakhistan, Kirghizistan e Tajikistan. ““Sei anni fa ero obeso e depresso. Oggi sono un viaggiatore. L’ultima volta sono partito ...

Daniele Interrante contro Melissa Satta : “Sei una ingrata - famosa grazie a me” : Botta e risposta. Come nelle migliori soap opera. A cominciare era stata Melissa Satta, che interpellata da Chiambretti, sul suo ex Daniele Interrante aveva tuonato: “La mia relazione con lui? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo perché… Ero io l’uomo”. Bene, la replica dell’ex tronista sul settimanale “Spy” non si è fatta attendere: “Sei una ...

Walter Nudo e Simona Ventura - messaggi commoventi : “Sei una sorella - i love you” : Walter Nudo dopo il Gf Vip 2018: la dedica speciale di Simona Ventura Walter Nudo ha potuto riabbracciare i suoi cari dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. Ha avuto l’ultima grande sfida col suo miglior amico, Andrea Mainardi: hanno condiviso momenti magici all’interno della Casa e si sono promessi di vedersi anche al di […] L'articolo Walter Nudo e Simona Ventura, messaggi commoventi: “Sei una sorella, i love ...